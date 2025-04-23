«Битрикс24»: компании из сфер промышленности, услуг и ИТ чаще других работают с подрядчиками во внутренних системах

Команда «Битрикс24» проанализировала работу компаний с инструментом «Коллабы». «Битрикс24 Коллабы» — отдельные рабочие пространства внутри корпоративного мессенджера, которые открывают доступ к выделенным чатам, календарям, файлам и задачам, сохраняя конфиденциальность информации.

По данным аналитиков компании, с момента запуска «Битрикс24 Коллабы» в декабре 2024 г. было создано более 46,5 тыс. рабочих пространств. В среднем в коллабах работают шесть человек. Это показывает, что компании используют инструмент точечно, формируя гибкие команды под конкретные задачи. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Чаще всего «Коллабы» используют в ИТ, промышленности и компании из сферы услуг. При этом чем крупнее компания, тем больше участников задействовано. Эта тенденция свидетельствует о стремлении крупного бизнеса расширять рабочие группы за счет внешних специалистов, не нарушая внутренней структуры доступа.

Аналитика также показывает, что основной сценарий работы в «Коллабах» — коммуникация. 47% всех событий связаны с отправкой сообщений. Более 12% событий — это загрузка и обмен файлами. 10% событий связаны с работой над задачами, а 3% связаны со звонками.