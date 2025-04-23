«Контур»: часовой созвон на 10 участников обходится бизнесу в 15 тыс. рублей

Собеседование из трех этапов стоит 26 тыс. руб., а двухчасовая презентация для 100 сотрудников — 180 тыс. руб. Такие цифры приводит эксперт сервиса «Контур.Толк», который разработал калькулятор эффективности деловых коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При подсчете прямых затрат на встречу Павел Скрипниченко предлагает учитывать длительность созвона, средние затраты компании на один час рабочего времени сотрудника и количество участников с указанием должности — чем она выше, тем затраты больше.

Но прямые затраты — лишь верхушка айсберга. Полная формула эффективности сложнее: необходимо соотнести расходы на коммуникацию со стоимостью бизнес-процесса, частью которого она является.

С учетом косвенных издержек часовой созвон десяти человек обходится уже в 72 545 руб. Дополнительные расходы возникают из-за отвлечения сотрудников от других задач. Встреча оправдана, только когда потенциальная выгода превышает суммарные затраты.

Когда коммуникации действительно окупаются? Рассмотрим пример: event-агентство готовит корпоративный выезд для крупного клиента. На согласование программы, меню и условий уходит пять часов переговоров с участием ведущего специалиста и линейного сотрудника. Агентство заработает 600 тыс. руб., затраты на коммуникацию составляют 27 051 руб. — созвоны окупаются.

Другой пример — классический телемаркетинг, в котором коммуникации связаны с бизнес-процессом на 100%. Представим, что менеджер по продажам клининговой компании тратит на созвоны с клиентами 31 час в неделю, заключая контракты на 364 тыс. руб. В таком случае коммуникации обходятся бизнесу в 67 766 руб. и тоже окупаются.

Но часто встречи проводятся без ясной цели. Ежедневные летучки превращаются в ритуал отчетности, хотя статусы задач эффективнее обновлять в трекере. А на срочных созвонах с абстрактной темой «Поговорить» обычно решают вопросы, которые быстрее обсудить в чате.

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Если строить график, то получается, что стоимость коммуникации очень резко растет с увеличением количества участников и увеличением доли синхронности. Отсюда вывод: синхронная групповая коммуникация — самая дорогая и часто наименее эффективная».

Проблема касается компаний любого размера — от стартапов до корпораций. Разница лишь в масштабе потерь: чем крупнее бизнес, тем дороже обходятся неэффективные встречи.

Калькулятор помогает не только оценить текущие расходы, но и смоделировать оптимизацию: сколько сэкономите, сократив длительность встречи или количество участников? Инструмент позволяет руководителям увидеть реальную стоимость коммуникаций, которые часто ошибочно считаются «бесплатными».

Универсального показателя эффективности не существует — каждая компания определяет свои нормы исходя из специфики бизнеса.