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В Serverspace зафиксировали рост использования CDN после ограничений работы западных сервисов

Международный облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) зафиксировал рост спроса на отечественный CDN на фоне ограничений работы западных сервисов в России. С начала апреля количество уникальных пользователей увеличилось в 3 раза, а нагрузка на сеть доставки контента выросла более чем на 60%.

Сегодня многие российские компании ищут альтернативные решения для ускорения загрузки сайтов и защиты от DDoS-атак. Serverspace проанализировал профили новых пользователей CDN и отметил, что к ним присоединились представители электронной коммерции, образовательных платформ и ИТ-компаний, которые ранее обращались к услугам западных компаний.

«Мы фиксируем повышенный спрос на услугу CDN. Пользователи ищут технологически устойчивую и доступную инфраструктуру», — сказал Андрей Смирнов, руководитель Serverspace, корпорация ITG.

CDN от Serverspace работает на базе собственной инфраструктуры, включая дата-центры в Азии, Латинской Америке и Европе. Сервис распределяет статический контент по сети узлов, снижает нагрузку на исходный сервер и повышает скорость доступа.

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