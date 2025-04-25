Тюменских школьников познакомили со сказками коренных народов Севера в онлайн-формате

МТС провела для школьников Тюменской области и Югры интерактивный онлайн-урок по сохранению коренных языков Севера в формате комиксов. В занятии на платформе «МТС Линк» приняли участие около 4500 учеников 3-7 классов из более чем 80 общеобразовательных школ, школ-интернатов, в том числе из отдаленных малых населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участниками онлайн-урока стали школьники Уватского района, в котором проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Занятие стало продолжением серии мероприятий в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, направленной на сохранение национального культурного наследия. В конце 2024 г. МТС издала сборник этнокомиксов «Ожившие легенды Севера», а в этом году передала книги в библиотеки Тюменской области. Это первое издание хантыйских, мансийских, ненецких и селькупских сказок, где герои оживают с помощью дополненной реальности, а читатель может сделать своего нейроаватара в стилистке героев историй. Ознакомиться с электронной и аудиоверсией сборника читатели могут в сервисе «Строки».

Образовательный онлайн-урок для школьников провела эксперт фольклорного центра Обско-угорского институт прикладных исследований и разработок Любовь Федоркив. Она рассказала про особенности языков и фольклора коренных малочисленных народов Севера, популярных сюжетах и героях на примере сказок из книги «Ожившие легенды Севера», в ребята через комиксы узнали о традициях и культуре своих предков.

«Цифровые технологии делают образовательный процесс более удобным и, главное, доступным. Проведенный ранее на Ямале онлайн-урок на нашей платформе показал свою эффективность и актуальность, поэтому мы расширили географию, организовав занятие для школьников нашего региона. Новые знания о культуре и традициях народов Севера получили тюменские школьники из удаленных поселков, а педагоги в режиме онлайн они могли познакомиться с новыми изданиями, образовательными методиками и практиками. Уверена, полученная информация им поможет в дальнейшем учебном процессе», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Уватский район – единственный в Тюменской области, где проживают представители коренных малочисленных народов Севера. Сохранение и популяризация культурного наследия нашего края среди молодежи – важная и непростая задача, которую помогают решать цифровые технологии. Образовательный онлайн-урок на платформе «МТС Линк» показал, насколько разнообразен и уникален национальный фольклор. Эта ценная информация была полезна не только школьникам, но и педагогам. Сборник «Ожившие легенды Севера», который появился в наших библиотеках, мы можем рекомендовать учителям в качестве дополнительной литературы для подготовки к урокам по родным языкам», — сказал заместитель начальника управления по социальным вопросам Администрации Уватского района Тюменской области Андрей Тельнов.