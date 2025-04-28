VK запустил новую грантовую программу для авторов видеоконтента

Обновленная программа предназначена для создателей оригинального контента и впервые доступна для физических лиц и самозанятых. Победители получат финансирование или возможность реализации своего проекта в партнерстве с профессиональным видеопродакшном. Об этом CNews сообщили представители VK.

Стать участником обновленной программы «VK Гранты» может автор вертикального контента старше 18 лет, который готов поделиться идеей проекта в формате горизонтального видео.

Контент в «VK Видео» может быть посвящен развлечениям и юмору, детям, образованию, эдьютейнменту, путешествиям, а также может быть экспертным, документальным или представлять формат подкаста-интервью. Важно, чтобы проект отличался качеством и оригинальностью, был актуальным и соответствовал требованиям платформы. Каждый заявитель может подать на конкурс только один проект.

Главное нововведение 2025 г. — возможность подать заявку физическим лицам и самозанятым. Опытные продюсеры помогут финалистам конкурса подготовиться к питчингу проектов. Подробные правила участия опубликованы на сайте «VK Гранты». Победителей, которые получат гранты на реализацию своих идей, объявят после заседания координационного совета не позднее 30 сентября 2025 г.

Количество получателей грантов и объем поддержки каждого определяется на конкурсной основе координационным советом грантовой программы. В него войдут журналист и телеведущая Юлия Меньшова, писатель и сценарист, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин, блогер Дмитрий Масленников и др.

Николай Дуксин, вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK: «В обновленной грантовой программе креаторы получат не только финансовую поддержку, но и возможность поработать с топовыми экспертами индустрии. Ждем блогеров, которые снимают вертикальный контент, но хотят попробовать себя в горизонтальном. Это шанс экспериментировать, привлечь новую аудиторию и перейти на следующий уровень. Творите без границ — мы поддержим».

Мария Воробьева, директор департамента контентных партнерств VK: «В этом году VK Гранты делают ставку на конкурс идей, оригинальный и качественный контент, профессионализм и соответствие жанру. Экспертное жюри оценивает потенциал роста аудитории проекта и соблюдение правил платформы. Самые креативные авторы видеоконтента получат возможность реализовать свои идеи и поработать с профессиональными продакшн-студиями».