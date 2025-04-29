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«Руцентр» получил сертификацию по усиленной защите конфиденциальных данных

Российская компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» получила подтверждение о соответствии собственных ИТ-систем и внутренних процессов международным стандартам качества ISO. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Сертификат ISO/IEC 27001:2013 подтверждает, что «Руцентр» обеспечивает высокий уровень защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, утечек и модификации данных в рамках корпоративных систем и онлайн-сервисов.

«Крупный и средний бизнес доверяет нам управление и защиту своих онлайн-активов. Высокая степень защищенности от киберугроз сегодня должна быть базовым элементом любой ИТ-инфраструктуры. Получение сертификата ISO говорит о том, что мы работаем в соответствии с международными стандартами и предлагаем нашим клиентам и партнерам качественные решения и продукты», — отметил Сергей Журило, директор по информационной безопасности «Руцентра».

«Руцентр» также прошел сертификацию по стандарту ISO 9001:2015. Это означает, что в компании выстроена система управления качеством, охватывающая все этапы предоставления услуг: от проектирования ИТ-решений до их внедрения, сопровождения и постоянного улучшения.

Международные стандарты качества ISO признаются во всем мире как универсальные показатели высокой оценки бизнес-процессов и менеджмента. Аттестация проведена независимым органом по сертификации в рамках системы добровольной сертификации «Технорегистр».

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