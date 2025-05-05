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«МегаФон»: забайкальские школьники заинтересовались педагогическим образованием

Забайкальские старшеклассники в 2025 г. стали чаще задумываться над получением профессии учителя. Так, Благовещенский государственный педагогический университет показал у школьников рост трафика более чем в шесть раз. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные пользовательских обращений на порталы 130 университетов и колледжей Сибири и Дальнего Востока. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Забайкальском крае лидером у абитуриентов и их родителей по доле трафика в 2025 г. остается Читинская государственная медицинская академия — 73%, однако внимание жителей региона к сайту этого вуза снизилось. В то же время школьники из других регионов страны стали чаще изучать условия поступления в это учебное заведение и увеличили трафик на портал на 25%. Чаще чем годом ранее забайкальским медвузом стали интересоваться сахалинцы (+55%), кузбассовцы (+28%), москвичи (+21%) и омичи (+20%).

Вместе с тем у читинцев набирают популярность другие дальневосточные вузы. В топ-3 попали в этом году университеты Приамурья и Сахалина. Больше всего трафика – более чем в шесть раз – забайкальцы нарастили на сайте Благовещенского государственного педагогического университета. На втором месте Сахалинский институт железнодорожного транспорта в Южно-Сахалинске, показавший прирост почти в три раза. Замыкает тройку госуниверситет в Благовещенске – трафик на его сайт вырос в два раза.

Аналитики оператора отмечают, что наиболее активно жители региона рассматривали условия поступления, знакомились с жизнью студентов и преподавательским составом в марте. При этом основное внимание абонентов было сосредоточено на университетах Дальнего Востока, а сибирские вузы пока мало привлекают внимание читинских школьников.

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