МВД предупреждает: появился новый способ шантажа подростков в соцсетях

К подросткам, которые много времени проводят в социальных сетях, мошенники пытаются втереться в доверие. После этого идет выуживание личных данных, фотографий и видео. Часто получив сведения интимного характера, начинается психологическое давление на пользователя-жертву и шантаж.

Новая схема

Аферисты разработали алгоритм шантажа подростков в социальных сетях, о методах воздействия мошенников на юные умы рассказали CNews в Министерстве внутренних дел (МВД) России.

В интернете злоумышленники создают поддельные аккаунты, чтобы обманом завоевать доверие жертв. Они проявляют интерес, задают личные вопросы, собирают конфиденциальные данные, фотографии или видео. Получив интимную информацию, они нередко начинают шантажировать, оказывая давление на жертву.

Unsplash - Sander Sammy Аферисты в 2025 г. начали втираются в доверие к безвылазно сидящим в соцсетях подросткам, а затем шантажировать их

В МВД дали свои рекомендации для родителей, если у ребенка вдруг изменилось поведение, он стал скрытным и ограничил доступ родителей к своим аккаунтам, а в его смартфоне есть странные запросы или сообщения от чужих людей, это может быть сигналом и том, что его шантажируют. В таком случае нужно прекратить общение ребенка с такими людьми, сделать скриншоты переписок и обратиться в правоохранительные органы. Важно также поддерживать детей в таких ситуациях и объяснять им, что произошедшее не является их виной.

Организация зашиты

Защитить ребенка от злоумышленников можно с помощью приватного доступа к его аккаунтам, отметили правоохранители. Кроме того, родители могут уточнять у детей, чем они занимаются в соцсетях. Однако это важно делать, не нарушая личные границы, подчеркнули в ведомстве, пояснив, что так можно узнать об интересах несовершеннолетнего.

Вместе с тем представители МВД рекомендовали установить антивирус и объяснить ребенку, что нельзя отправлять незнакомым пользователям личные данные или компрометирующие материалы.

Вербовка под видом работы

В мае 2025 г. несовершеннолетнего жителя Севастополя заподозрили в работе на мошенников, об этом сообщает Telegram-канал МВД России по Республике Крым.

По версии следствия, студент в возрасте 15 лет из местного колледжа успел обмануть пенсионерок в возрасте 81 и 86 лет. Он выступал посредником между таксистами, которые забирали наличные у женщин и доставляли их в Севастополь, и своим нанимателем.

Подростку, искавшему подработку в интернете, доверили перевод полученных у жертв средств на счета мошенников, которые убеждали пострадавших, что их родственники попали в серьезные дорожно-транспортные происшествия (ДТП). В результате те потеряли 1,85 млн руб. и $10 тыс. (примерно 827 тыс. руб.). Гонораром юноши стали лишь 10 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество», к подростку, как уточняется, применят профилактические меры.

Масштабы хищений

По оценке сотрудников Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 г. составил не менее 295 млрд руб., сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. «Не менее — это ключевое слово, потому что это скромная оценка, которая, по нашему видению, значительно выше», — добавил топ-менеджер.

Как ранее писал CNews, 2024 г. в России оказался самым насыщенным по количеству и разнообразию преступлений. Так, в марте прошлого года было зафиксировано рекордное количество мошеннических звонков — 20 млн в сутки. К началу 2025 г. цифра уменьшилась до 5-6 млн звонков в сутки. Специалисты фиксируют огромное количество рисков и угроз со стороны мошенников вплоть до террористических актов.

Ежедневно появляются новые сценарии мошенничества. Кузнецов назвал топ самых распространенных схем: кража аккаунтов в Telegram через поддельную Premium-подписку; кража учетных записей на портале «Госуслуг»; звонки от лица ведомств; звонки от имени руководителей с использованием дипфейк-симуляции голоса и видео; фейковые лотереи и конкурсы; фальсификация банковских операций и счетов на оплату; провокации на противоправные действия.

По данным Центрального Банка (ЦБ) России, мошенники в 2024 г. украли у россиян с банковских счетов рекордные 27,5 млрд руб., что выше показателя 2023 г. на 74,4%. При этом, основной объем денежных средств — 26,9 млрд руб. — был украден со счетов физических лиц. У юридических лиц было украдено всего лишь 1,2 млрд руб.

По данным МВД, в 2024 г. размер ущерба от действий кибермошенников по сравнению с 2023 г. вырос на 36% и составил 200 млрд руб. Было зафиксировано 486 тыс. случаев онлайн-мошенничества. При этом в полицию обращаются только 30% пострадавших от такого рода мошенничества. Раскрываемость киберпреступлений составляет лишь 23%.