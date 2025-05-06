9 мая 2025 г. видеоконтент на платформах VK будет без рекламы

Пользователи «VK Видео», «ВКонтакте» и «Одноклассников» 9 мая 2025 г. смогут смотреть видеоконтент без рекламы. Об этом CNews сообщили представители VK.

Пользователи сервисов VK смогут смотреть фильмы, сериалы, документальное кино, авторские передачи и другой контент внутри площадок без видеорекламы в течение всего дня.

Специально к 80-й годовщине Победы VK вместе с партнерами запустит более 30 образовательных и просветительских проектов, в которых рассказывается о людях и событиях тех лет, науке, культуре и многом другом. Все они будут собраны на специальном сайте 9may.vk.company, где все желающие смогут выбрать интересующий контент и перейти на него в один клик.

«День Победы — важнейший день для всех россиян. Все больше людей, особенно молодое поколение, интересуются историей страны, стараются больше узнать о тех событиях и понять их. Накануне 9 мая кратно возрастают просмотры видео, связанного с Великой Отечественной войной, и мы предоставляем пользователям возможность вдумчиво и не отвлекаясь смотреть такой контент. Специально к годовщине Великой победы VK собрал в одном месте сотни фильмов, сериалов, роликов, интерактивных проектов, посвященных этому дню, и мы надеемся, что они найдут отклик у совершенно разных аудиторий», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Помимо видеоконтента на площадках VK, метаканал «Дзена», посвященный 80-летию Победы, также будет работать без рекламных интеграций.