Мошенники атакуют жителей России фальшивками о новых социальных выплатах к 9 Мая

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в преддверии Дня Победы зафиксировала распространение поддельных новостей о социальных выплатах. Злоумышленники через сеть Telegram-каналов распространяют ложные сообщения об утверждении дополнительных мер поддержки, которые якобы приурочены к праздничной дате. Эти фальшивки используют для привлечения трафика в схемы инвестиционного мошенничества. Об этом CNews сообщили представители F6.

Накануне 9 Мая аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 зафиксировали распространение в Telegram-каналах поддельных новостей об установлении правительством новых социальных выплат. В ложных сообщениях говорится о том, что выплата полагается «каждому гражданину России в размере от 38 925 руб. без учета нуждаемости». Подделки содержат перечень несуществующих выплат, якобы установленных к 80-летию Победы, включая пособие для семей с детьми.

Для придания правдоподобности этим недостоверным сообщениям мошенники предлагают уточнить точные сроки получения выплат «в местном отделении соцзащиты» либо ознакомиться с инструкцией в канале. Ссылка из поста ведет в Telegram-бот, который предлагает пользователю получить 50 тыс. руб. Под этим предлогом пользователя переводят в мошеннический Telegram-канал про инвестиции. Подписчикам канала обещают увеличить доход в сотни раз и призывают перечислить «инвестиции» напрямую на банковскую карту, номер которой указан в сообщении.

Telegram-каналы, которые опубликовали обманки про социальные выплаты к 9 мая, действуют уже более года. Большую часть времени они размещают достоверные общеизвестные новости, связанные с темой социальной поддержки, а затем в определенные периоды выпускают фальшивые новости о несуществующих выплатах. В декабре 2024 г. аналитики F6 уже фиксировали массовую атаку на жителей России, которую проводили эти каналы, размещая ложные сообщения о предновогодних выплатах. У каждого из таких Telegram-каналов – от 37 тыс. до 280 тыс. подписчиков, в их описании отсутствуют отметки о регистрации в РКН.

«Фейковые социальные выплаты — один из самых популярных мошеннических сценариев. В последнее время злоумышленники стали активно эксплуатировать любые подходящие инфоповоды, включая Новый год, День Победы, 23 февраля и 8 марта, а также 1 сентября. С ноября 2024 г. мы фиксируем волны таких фейковых новостей, которые мошенники распространяют через Telegram-каналы сомнительного содержания», – отметил Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Рекомендации F6, как избежать обмана в таких случаях

Доверять только проверенным источникам. Информацию о доступных мерах социальной поддержки можно проверить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или при личном обращении в МФЦ.

Необходимо учитывать риски, которые возникают при подписке на сомнительные Telegram-каналы. Даже если человек не реагирует на поддельные новости и не переходит по предлагаемым ссылкам, сразу после подписки злоумышленники получают данные о нем, его аккаунте, и могут впоследствии использовать эту информацию для других киберпреступных атак

Не переходить по ссылкам из сомнительных и подозрительных сообщений в социальных сетях и мессенджерах.

Хранить свою финансовую тайну: не сообщать никому свои персональные данные, данные банковской карты, пароли и коды из SMS, не указывать их на сайтах, которыми пользуетесь впервые.

Не переводить деньги незнакомцам.

Читать отзывы об инвестиционных проектах и программах, которые заинтересовали: если злоумышленники успели кого-то обмануть, возможно, их жертвы уже написали об этом в интернете.

При любой непонятной ситуации, прежде чем предпринять какие-либо действия, посоветоваться с теми, кому доверяете.