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Рост подключений к публичным Wi-Fi в Москве на фоне ограничений мобильной связи 9 мая

Компания Hot-WiFi, оператор решений для гостевого интернета, зафиксировала значительный рост подключений к публичным точкам Wi-Fi в Москве в связи с временными ограничениями мобильной связи в центре города, связанными с проведением Парада Победы. Об этом CNews сообщили представители Hot-WiFi.

По данным Hot-WiFi, общее количество подключений к публичным сетям увеличилось на 92%. Максимальную нагрузку продемонстрировали локации с высокой плотностью трафика и длительным временем пребывания гостей: кофейни, рост подключений составил 238%; фитнес-клубы, пляс199; рестораны, плюс 192%.

Дополнительно изменилась структура способов авторизации в сети Wi-Fi. Пользователи стали активнее использовать альтернативные каналы входа: авторизация через звонок, увеличение в три раза; через портал «Госуслуги», рост в 10 раз; через SMS-код, рост в два раза.

«Ситуация показала высокую значимость устойчивого Wi-Fi-доступа в городских пространствах, особенно в условиях ограничения мобильных сетей. Бизнес, работающий с гостевыми пространствами — от ресторанов до фитнес-клубов — получает дополнительную ценность за счет стабильного интернета для клиентов», — сказал Вадим Виноградов, CTO и сооснователь Hot-WiFi.

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