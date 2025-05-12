СДЭК запускает прямую интеграцию по DBS для Wildberries

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК объявил о запуске новой услуги — доставке по модели DBS (Delivery by Seller) для продавцов маркетплейса Wildberries. Это решение позволяет продавцам доставлять товар напрямую покупателю, используя собственную логистику. Об этом CNews сообщили представители СДЭК.

DBS — это модель работы, при которой продавец сам отвечает за хранение и доставку товара, используя Wildberries исключительно как витрину для продаж.

Интеграция со СДЭК дает возможность продавцам автоматизировать ключевые этапы доставки: накладные по заказам с Wildberries создаются автоматически без ручного ввода, статусы заказов синхронизируются между системами, прогнозируется необходимый объем упаковки с подбором оптимального тарифа, а передача заказа получателю или покупателю осуществляется через подтверждение кода от Wildberries, что делает процесс максимально прозрачным, удобным и безопасным.

«Для многих селлеров DBS — это возможность выстраивать более гибкую модель работы с маркетплейсами. Мы предлагаем простое и эффективное решение, с которым продавцы смогут выстроить собственную логистику, сохранив контроль над сервисом и издержками», — сказал Артем Новиков, директор департамента информационных технологий.

Модель DBS особенно актуальна для продавцов, которые хотят самостоятельно выстраивать бизнес-процессы, включая упаковку и курьерскую доставку. Она предоставляет возможность использовать маркетплейс как витрину для продаж, а все остальные операции решать независимо, что дает продавцам больше гибкости и контроля.

Для подключения доставки DBS от СДЭК достаточно зарегистрироваться в личном кабинете СДЭК, как юридическое лицо и следовать инструкции.

«Сотрудничество со СДЭК — это еще один шаг к созданию удобной и технологичной среды для продавцов маркетплейса. Кроме тогов, в партнерстве со СДЭК мы сможем открыть канал электронной торговли для калининградских продавцов по моделям «Витрина» и «Витрина экспресс»: СДЭК примет товар в Калининградской области и сам доставит его покупателю в любую точку России. Такая модель позволит увеличить количество товаров от калининградских производителей на цифровых платформах, сократит время доставки и повысить качество сервиса для покупателей», — сказала Елизавета Шлеин, руководитель направления доставки силами продавца объединенной компании Wildberries и Russ.