Сбербанк поможет предпринимателям перевести выручку с «Авито» без комиссии

Теперь предприниматели, которые продают товары через «Авито», могут переводить выручку на счета физических лиц без комиссии. Первые 10 переводов юрлицам будут бесплатными независимо от банка-получателя. Все последующие перечисления на счета юрлиц внутри Сбербанка будут также без комиссии. Стоимость за отправку средств на счета компаний и индивидуальных предпринимателей в другие банки составит 100 руб. Для этого достаточно подключить пакет услуг Сбербанка «Только для селлеров». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В пакете услуг можно получить бизнес-карту с бесплатными SMS-уведомлениями и бесплатный доступ к сервисам партнеров Сбербанка. Таким, как юридическая поддержка, электронный документооборот, отчетность в госорганы, бухгалтерия ИП с патентной или упрощенной системой «Доходы», чат-бот, оплата товаров и топлива в кредит по ставке 3,3%, настройка рекламы по шаблонам и инструменты для роста конверсии на сайте.

Чтобы подключить пакет, нужен статус юридического лица или ИП и счет в «СберБизнесе». После проверки по «СберБизнес ID» продавец получит значок «Документы проверены». По информации «Авито», товары продавцов с таким значком просматривают на 20% чаще.

Новые продавцы, чьи ежемесячные траты не превышают 1000 рублей за последние шесть месяцев, могут получить 8000 бонусов на продвижение своих товаров на «Авито».

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Авито быстро набирает популярность, и мы решили поддержать его продавцов. Предложили выгодные бонусы при продажах на площадке и бесплатный доступ к услугам партнеров «Сбера». К тому же с нашим пакетом услуг «Только для селлеров» пользователи получат статус верифицированного продавца, что повысит доверие к их товарам и укрепит репутацию Авито как надежной площадки».

Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товаров»: «Мы — не маркетплейс товаров, а сервис размещения объявлений, предоставляющий большой спектр услуг и сервисов, который закрывает сразу множество потребностей, где человек сразу и продавец, и покупатель, и заказчик услуг. И благодаря этой особенности мы стали колыбелью микропредпринимательства. В прошлом году на «Авито» зашли больше 200 тыс. новых субъектов микробизнеса. Мы стремимся предоставить нашим профессиональным продавцам максимум удобных инструментов для масштабирования. Партнерство со «Сбером» — это еще один шаг к тому, чтобы сделать продажи на «Авито» еще более выгодными для наших пользователей».