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Средний вес одной партии груза при доставке на маркетплейсы увеличился на 13% – «Деловые Линии»

Аналитики перевозчика подвели итоги I квартала 2025 г., сравнив их с аналогичными показателями 2024 г. В компании отметили, что поставщики стали заказывать доставки более крупными партиями. Это связано с оптимизацией логистики. Больше всего вес заказа увеличился при отправке из Москвы – на 55% и городов Северо-Западного федерального округа – на 50%. Среди регионов-получателей лидируют Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Об этом CNews сообщили представители ГК «Деловые Линии».

Также в 2025 г. продавцы стали чаще заказывать доставку отделочных материалов и метизов – объем этих категорий товаров вырос в четыре раза в сравнении с тем же периодом 2024 г.

«Перевозки на склады маркетплейсов — одно из ключевых направлений, которое мы постоянно развиваем. Так, к примеру, недавно у нас появилось страхование срока доставки для поставщиков Wildberries. Также мы увеличили сроки бесплатного хранения груза на терминале до наступления даты перевозки – до трех недель», – сказали представители ГК «Деловые Линии».

В группе компаний добавили, что поставщики активно пользуются поддержкой через мессенджеры, прежде всего в Telegram и «ВКонтакте». При этом клиентам отвечают сотрудники компании, а не бот.

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