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Semantex.Trends: новый сервис для анализа поискового спроса

На мультиплатформе Semantex представлено новое решение для сбора аналитических данных по поисковому спросу в регионах России — Semantex.Trends.

Сервис показывает тенденции в разрезе каждого региона России и дает возможность с помощью вычисляемых показателей анализировать поисковые запросы. Это позволяет брендам определять географические особенности потребительских предпочтений и тренды для рекламы — и уже на базе аналитики корректировать свои маркетинговые стратегии.

С помощью аналитических отчетов Semantex.Trends пользователи получают следующие данные о брендах: индекс активности пользователей в разных регионах; индекс интереса к проблематике и категории; индексы популярности брендов в категории в разрезе регионов России; индексы доступности объектов мониторинга (ценовые запросы); показатели уровня доверия к брендам и др.

Запуская продукт на просторы многонациональной и многокультурной России, необходимо учитывать местные особенности и специфику маркетинга конкретного региона. Автоматизированный алгоритм и разработанные вычисляемые показатели, применяемые в Semantex.Trends, раскрывают не только глобальные тренды, но и микротенденции, которые могут быть незаметны для классических методов исследования рынка.

Сервис позволяет бизнесу решать следующие задачи: повышение уровня знаний о бренде и его узнаваемости в конкретном регионе; определение уровня лояльности к бренду и склонности потребителей к смене предпочтений на конкурирующие марки; адаптация рекламных кампаний под требования и возможности регионального потребителя, оценка результатов и определение точек роста; быстрое выявление проблем с доступностью или дистрибуцией продукции в конкретных регионах с целью оперативного реагирования и устранения барьеров.

Semantex.Trends — комплексное решение для автоматизированного и удобного анализа данных о поисковом спросе, позволяющее глубоко понимать потребности потребителей и стратегически руководить своим брендом, выбирая наиболее перспективные направления для роста и развития. Адаптированность и масштабируемость данного инструмента делают его подходящим как для крупных федеральных брендов, так и для региональных компаний, заинтересованных в повышении своей конкурентоспособности.

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