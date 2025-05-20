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Введение цифрового рубля больше всех встревожило самарцев

В Топ-3 темы, которые тревожили самарцев, вошли финансовые и телефонные мошенники, последствия разлива мазута в Черном море и предстоящее введение цифрового рубля. Такие данные приводит «Национальный индекс тревожностей. КРОС». Об этом CNews сообщили представители «Национального индекса тревожностей. КРОС».

Несмотря на решение ЦБ о переносе массового внедрения цифрового рубля с первого июля на неопределенный срок, в обществе наблюдается беспокойство, связанное с опасениями тотального контроля государства над финансами граждан, распространяются слухи о том, что всех будут заставлять переходить на цифровой рубль, отмене наличных и др.

Исследование выявляет и ранжирует тревожности россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. По результатам замеров эксперты выявили три группы регионов в зависимости от их восприимчивости к проблемам, присутствовавшим в повестке 2025 г.: тревожные, уравновешенные и невозмутимые. С 2019 г. (начала проведения исследования) Москва остается самым встревоженным регионом России. В 2024 г., как показало исследование, уровень тревожности в столице снизился (с индекса 642,05 до 531,94).

Финансовые и телефонные мошенники встревожили практически все российские регионы — в топ-3 тревожностей населения в 85 регионах России (95,5%)* и в 77 субъектах России занимают первое место (в исследовании не учитывались ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области ввиду невозможности получения по ним полных объективных данных). Это самое большое распространение тревожности, связанной с финансовыми аферами, за время проведения исследования. Для сравнения, в аналогичный период год назад «мошенники» входили в топ-3 поводов для беспокойства населения в 70 субъектах, но занимали первое место лишь в 29 регионах.

Помимо первого места наибольший в стране Суммарный индекс в начале 2025 г. эта тема получила в Москве (1134,07), Курганской области (525,20), Архангельской области (359,56), Кемеровской областиКузбассе (343,67), Вологодской области (281,17), Орловской области (276,98), Санкт-Петербурге (265,94), Свердловской области (245,80), Челябинской области (236,96) и Новгородской области (220,21). В исследовании не учитывались ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области ввиду невозможности получения по ним полных объективных данных.

В числе главных тревожностей начала 2025 г. (в исследовании не учитывались ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области ввиду невозможности получения по ним полных объективных данных) также оказались «последствия разлива мазута в Черном море». Эта тема — в первой тройке в 70 и лидирует в региональных рейтингах шести регионов (Краснодарский край — 597,36, Севастополь — 387,86, Республика Крым — 240,45, Ростовская область — 94,63, Республика Алтай — 57,42, Республика Северная Осетия-Алания — 48,11).

Замыкает тройку тревожных тем начала года — обеспокоенность из-за «атаки дронов» (входит в топ-3 в 20 регионах и лидирует только в двух: Саратовской (344,98) и Белгородской (178,68) областях.

Почти на таком же уровне (входит в топ-3 в 19 регионах) — тревожность из-за преследования инфоцыган — мотивационных блогеров, предлагающих платные услуги и привлекающих донаты. В 18 регионах также неожиданно большую реакцию (вхождение в топ-3 местных тревожностей) вызвало попадание в больницу в Таиланде и последующая смерть деятеля андеграунда, рэпера Паши Техника. В числе лидеров по этим тревожностям —столичные мегаполисы: Москва и Санкт-Петербург.

В свою очередь жителей регионов заметно больше, чем москвичей и петербуржцев, беспокоят такие темы, как «угроза неурожая» (в исследовании не учитывались ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области ввиду невозможности получения по ним полных объективных данных). По Индексу тревожности за I квартал 2025 г. Краснодарский край, Воронежская область, Ростовская область и Алтайский край здесь обходят многомилионную Москву. А Санкт-Петербург даже не входит в топ-10 регионов, обеспокоенных этой темой.

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