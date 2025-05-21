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ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS

ActiveCloud (ГК Softline), поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, объявляет о предоставлении своего облачного сервиса CloudServer по цене хостинга. Это позволит компаниям любого размера развивать свой бизнес с помощью масштабируемой облачной платформы CloudServer, производя оплату только за фактическое использование вычислительных ресурсов. При этом клиентам предоставляется возможность управлять параметрами сервиса исходя из своих потребностей. Предложение уже доступно для самостоятельного подключения как новым, так и постоянным клиентам провайдера с 21 мая 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу и безопасное размещение данных. Сервис подходит под задачи малого и среднего бизнеса и предоставляет клиентам широкие возможности. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям реализовать различные сценарии размещения — от различных типов веб-сайтов до всех типов систем , баз данных, CRM-систем и т.д. Используя CloudServer как полноценное облако, компании могут создавать на его базе множество серверов, объединять их в сеть, а также интегрировать с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы.

Облачные серверы ActiveCloud размещены в сертифицированных геораспределенных дата-центрах уровня Tier III, которые находятся на территории России и соответствуют самым высоким стандартам надежности и безопасности. Высокий уровень доступности инфраструктуры гарантируется в соответствии с SLA (до 99,95%), что обеспечит клиентам стабильную и бесперебойную работу ресурсов и сервисов, размещенных на CloudServer.

«Наше предложение будет востребовано теми компаниями, кто заинтересован в активном интернет-присутствии для привлечения клиентов и развития бизнеса. CloudServer по специальной цене подойдет и тем, кому требуется песочница, хостинг для сайта, блога, лендинга, интернет-магазина, стартапа по доступной цене. При этом наш облачный сервис дает возможность использовать все преимущества полноценного облака. Во-первых, мы гарантируем защищенность данных клиента, размещенных в CloudServer, а также максимальную производительность и гибкость ИТ-инфраструктуры. Во-вторых, компании смогут оценить простоту настройки, масштабируемость и легкое управление облачными ресурсами. Пользователям открываются широкие возможности для самостоятельного изменения конфигураций, настройки нужных параметров под свои задачи — компании не ограничены одним лишь размещением сайта на хостинге, они могут устанавливать необходимое ПО и приложения, переносить в CloudServer локальную инфраструктуру согласно своим потребностям. Отдельно стоит отметить актуальность предложения для развивающегося бизнеса: пока организация небольшая, с помощью CloudServer будут решаться одни задачи, но по мере роста, при возникновении уже других целей, требующих серьезных ресурсов, компании не надо будет думать о переносах или миграциях для масштабирования — облако будет расти под нужды бизнеса. И, наконец, удобная модель оплаты Pay as you go позволит клиентам комфортно подходить к вопросам тарификации, управляя потреблением ресурсов», — сказал Андрей Вильковский, менеджер по продуктам ActiveCloud.

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