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RUVDS начал предоставлять услугу аренды серверов в Омске

Хостинг-провайдер RUVDS в рамках реализации стратегии развития регионального присутствия запустил площадку с вычислительными мощностями в Омске. Возможность заказать виртуальный сервер в этом регионе уже доступна на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Омск играет важную роль в телекоммуникационной инфраструктуре, выступая в качестве регионального узла, соединяющего западную и восточную части России. Город активно развивается: входит в число лидеров по объему интернет-трафика и занимает место в топ-5 населенных пунктов с самым быстрым мобильным интернетом. Частью этого процесса развития и станет наша новая площадка, предоставляя нашим клиентам новые возможности и уже традиционное качество услуг», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор RUVDS.

Дата-центр, в котором запущено оборудование хостинг-провайдера, отвечает всем необходимым требованиям безопасности: питание организовано по двум независимым вводам с использованием автоматического ввода резерва, предусмотрены источники бесперебойного питания, установлена система прецизионного кондиционирования, работает круглосуточная система контроля и управления доступом.

RUVDS постоянно расширяет географию своего присутствия, удовлетворяя потребности клиентов как внутри страны, так и за ее пределами. Так, только в этом году хостинг-провайдер открыл площадку в Краснодаре, а также модернизировал и нарастил объемы мощностей в собственном дата-центре Rucloud в Королеве.

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