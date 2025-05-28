В отечественном корпоративном мессенджере впервые запустили онлайн-трансляцию концерта .

Корпоративная платформа для коммуникаций Frisbee стала первым решением в своей категории, где состоялась прямая трансляция настоящего музыкального концерта. Об этом CNews сообщили представители Frisbee.

В рамках рояльного концерта, проведенного «в эфире» Frisbee, выступила лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России», XV Международного конкурса Concours de piano de Brest, XIV Международного конкурса Premi principat d'Andorre Ада Горбунова. Ее выступление транслировалось в режиме реального времени непосредственно в платформе коммуникаций Frisbee. Дополняло эфир графическое сопровождение, благодаря которому зрители также в режиме реального времени могли видеть, например, представление артиста, название композиций и т.д.

Еще одной особенностью трансляции стало использование сразу четырех камер, что позволило зрителям увидеть концерт с разных ракурсов и погрузиться в атмосферу мероприятия. Наблюдать за живым выступлением сотрудники одной из крупных компаний могли как через свои компьютеры, так и мобильные устройства.

Запись прямой трансляции концерта сохранилась на внутреннем видеохостинге FrisbeeTube, который предназначен для создания корпоративной медиатеки. Те сотрудники, кто пропустил выступление или захочет насладиться им вновь, могут в любой момент найти и воспроизвести его в закрытом корпоративном видеосервисе.

Успешное проведение трансляции делает платформу Frisbee применимой для организации почти любых закрытых онлайн-трансляций: корпоративных концертов, культурных и обучающих мероприятий, лекций и даже корпоративных вечеринок для «удаленщиков».

«Мы не позиционируем себя как стриминг-платформа, но рады, что Frisbee стал первым корпоративным мессенджером, который смог провести прямую трансляцию музыкального концерта такого уровня. Это демонстрирует наши возможности и стремление предоставлять пользователям инновационные решения для общения и взаимодействия в больших командах. Закрытые лекции или стендапы, выступление приглашенной звездной группы или организация удаленного корпоратива - теперь это стало еще удобнее, безопаснее, креативнее», - отметили представители Frisbee