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Старшее поколение созванивается на четверть быстрее: исследование Mymeet.ai

Эксперты Mymeet.ai, российского ИИ-ассистента для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков, проанализировали, как отличаются по длительности созвоны в командах разного возраста. Под «молодыми командами» исследователи подразумевали сотрудников, которые относят себя к миллениалам и зумерам — в среднем, это люди младше 35 лет. В категорию «старших» попали команды со средним возрастом выше 35 лет. Оказалось, что в среднем старшее поколение проводит звонки на 12 минут меньше — 36 минут против 48 у молодежи. Разница составляет 25%. При этом 36% их встреч проходят в Zoom, тогда как у молодых команд лидирует Google Meet (46%). Об этом CNews сообщили представители Mymeet.ai.

Исследование охватило период с 1 января по 30 апреля 2025 г. и включило 18015 обезличенных онлайн-звонков.

С января по апрель 2025 г. средняя продолжительность звонков у старшего поколения сократилась на 25% — с 44 до 33 минут. В среднем их созвоны занимают 36 минут. Zoom остается самой востребованной платформой для этой аудитории (36%), далее — Google Meet (29%) и «Яндекс Телемост» (25%). Прочие сервисы в сумме дают менее 10%.

Аналитики также зафиксировали, что у молодых команд средняя продолжительность одного звонка составила 48 минут. В динамике этот показатель снизился на 10% — с 51 до 45 минут. Однако молодежь по-прежнему созванивается дольше, чем коллеги постарше. Среди платформ лидирует Google Meet (46%), затем — Zoom (27%) и «Яндекс Телемост» (21%). Остальные сервисы собрали 6%.

Старшее поколение чаще всего выходит на связь после обеда: 20% звонков приходятся на промежуток с 13:00 до 14:00. Молодежь активнее созванивается вечером — с 17:00 до 18:00, а также с 15:00 до 16:00. Для старших сотрудников самым «загруженным» днем недели стала среда — на нее приходится четверть всех звонков. Молодые команды распределяют встречи равномерно в течение недели.

«Старшее поколение настроено прагматично: если собрались на звонок — значит, есть задача, которую нужно решить. Традиционных пятиминуток, где команда обменивается новостями, там почти нет. Это отражается и в выборе инструментов: все чаще такие команды подключают ИИ-ассистента как стандартный элемент встречи — не ради моды, а ради результата. Он помогает быстро собрать выводы, зафиксировать договоренности и не дает разговору уйти в сторону. Сегодня ценится не тот, кто долго говорит, а тот, кто быстро решает. Все устали от бесконечных «давайте обсудим». ИИ-ассистенты стали ко-пилотами встреч — задают ритм, фокусируют внимание, снимают рутину и избавляют команды от лишних кругов согласований. Поэтому сокращение времени звонков — не случайность, а закономерный итог цифровой зрелости бизнеса», — сказал Федор Жилкин, CEO Mymeet.ai.

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