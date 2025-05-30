Функция Live Activity появилась в приложении каршеринга BelkaCar

В приложении BelkaCar появилась функция Live Activity. Она позволяет пользователю контролировать детали и статус аренды на заблокированном экране или в динамическом виджете на домашнем экране. При этом не требуется открывать приложение каршеринга для проверки необходимой информации. Данные об аренде обновляются регулярно, поэтому у пользователей есть непрерывный доступ к актуальной информации о поездке. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Live Activity раскатывается на пользователей постепенно и пока доступна не всем. Чтобы получить к ней доступ как можно скорее, можно самостоятельно обновить приложение. Функция доступна в iOS 16.1 и выше.