«МегаФон»: москвичи увлеклись водным спортом

С приходом теплой весны жители Москвы стали чаще интересоваться водными и парусными видами спорта. В мае 2025 г. интернет-трафик на ресурсах с возможностью записаться на тренировки вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Мужчины проявляют больше интереса к экстремальным направлениям, при этом женщины предпочитают яхтинг, свидетельствует аналитика «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше всего вырос интерес к серфингу на искусственной волне — трафик на сайтах, предлагающих такие тренировки, увеличился почти в три раза по сравнению с маем 2024 г. Этот вид спорта набирает популярность благодаря доступности в мегаполисе в любое время года и отсутствию зависимости от погоды.

На 37% вырос интерес к яхтингу — парусному виду спорта, совмещающему в себе тактику и эстетику. Сапсерфинг (гребля веслом, стоя на доске) стал фаворитом для любителей мягкой физической активности — интерес к нему год к году показал рост почти на четверть (+23%).

При этом незначительно снижение (-5%) зафиксировано по вейкборду — катанию на доске, прикрепленной к катеру или с использованием буксировочной установки. Этот вид спорта требует хорошей подготовки, что может сдерживать новичков. Просел интерес и к флайборду — зрелищному, но довольно экстремальному спорту с использованием мощных водяных струй, позволяющих доске парить (-18% год к году).

Чаще других водные активности выбирают москвичи в возрасте 35–44 лет — на них приходится 43% от всего трафика, связанного с тематикой такого спорта. Второе место — у возрастной группы 25–34 лет (27%). Доля москвичей старше 45 лет составляет 20%, а молодежи до 24 лет — 10%.

Москвички чаще интересуются водными видами спорта: на них приходится 55% от общего трафика. Женщины лидируют по спросу на серфинг (54%) и яхтинг (57%). Мужская аудитория, напротив, заметно преобладает в экстремальных направлениях: их доля среди интересующихся флайбордом составляет 73%, вейкбордом — 79%.