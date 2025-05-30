CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: москвичи увлеклись водным спортом

С приходом теплой весны жители Москвы стали чаще интересоваться водными и парусными видами спорта. В мае 2025 г. интернет-трафик на ресурсах с возможностью записаться на тренировки вырос на 10% в сравнении с тем же периодом 2024 г. Мужчины проявляют больше интереса к экстремальным направлениям, при этом женщины предпочитают яхтинг, свидетельствует аналитика «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Больше всего вырос интерес к серфингу на искусственной волне — трафик на сайтах, предлагающих такие тренировки, увеличился почти в три раза по сравнению с маем 2024 г. Этот вид спорта набирает популярность благодаря доступности в мегаполисе в любое время года и отсутствию зависимости от погоды.

На 37% вырос интерес к яхтингу — парусному виду спорта, совмещающему в себе тактику и эстетику. Сапсерфинг (гребля веслом, стоя на доске) стал фаворитом для любителей мягкой физической активности — интерес к нему год к году показал рост почти на четверть (+23%).

При этом незначительно снижение (-5%) зафиксировано по вейкборду — катанию на доске, прикрепленной к катеру или с использованием буксировочной установки. Этот вид спорта требует хорошей подготовки, что может сдерживать новичков. Просел интерес и к флайборду — зрелищному, но довольно экстремальному спорту с использованием мощных водяных струй, позволяющих доске парить (-18% год к году).

Чаще других водные активности выбирают москвичи в возрасте 35–44 лет — на них приходится 43% от всего трафика, связанного с тематикой такого спорта. Второе место — у возрастной группы 25–34 лет (27%). Доля москвичей старше 45 лет составляет 20%, а молодежи до 24 лет — 10%.

Москвички чаще интересуются водными видами спорта: на них приходится 55% от общего трафика. Женщины лидируют по спросу на серфинг (54%) и яхтинг (57%). Мужская аудитория, напротив, заметно преобладает в экстремальных направлениях: их доля среди интересующихся флайбордом составляет 73%, вейкбордом — 79%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153