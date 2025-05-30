CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«МегаФон»: школьники Орловской области стали чаще обращаться к репетиторам перед ЕГЭ

В 2025 г. орловские старшеклассники стали активнее готовиться к выпускным экзаменам с репетиторами. Как выяснили эксперты «МегаФона» на основе анализа обезличенных данных, с начала 2025 г. интерес к ресурсам, где можно найти педагога для занятий в офлайн- и онлайн-формате, увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. С приходом весны 2025 г. также заметно подросли вакансии наставников по различным предметам и трафик на профильные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала марта 2025 г. орловские школьники и их родители стали усиленно заниматься поисками профессионалов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, а пик интереса в 2025 г. пришелся на апрель — тогда трафик на соответствующие ресурсы вырос на 34% по сравнению с началом 2025 г.

Самыми популярными днями для занятий и поиска преподавателя стали вторник и среда. В это время объем переданных данных, как правило, оказывался почти в два раза выше среднедневных показателей. А вот с приближением выходных большинство старшеклассников старались максимально себя разгрузить — наименьший объем трафика приходился на пятницу и субботу, когда активность падала примерно в три раза.

«Наши юные абоненты активно пользуются современными технологиями при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам. Занятия с репетитором онлайн — отличный вариант для тех, кто хочет прокачать свои знания при помощи самых лучших специалистов по всей стране. Чтобы уроки в формате онлайн не прерывались и проходили в отличном качестве, мы регулярно совершенствуем сеть. Так, за прошлый год мы построили и модернизировали около 240 объектов в регионе, в этом году мы продолжаем работы и выводим услуги связи на новый уровень комфорта», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В 2025 г. специалисты оператора модернизировали телеком-инфраструктуру более чем в 13 населенных пунктах региона, в том числе изменения коснулись Орловского, Мценского, Болховского, Троснянского и других районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153