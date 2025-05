МТС запустила оплату 14 новых игр

МТС объявляет о запуске возможности пополнить баланс 14 популярных компьютерных и мобильных игр, включая Delta Force, Marvel Rivals и Honkai: Star Rail на сайте «МТС Оплата». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Геймерам на сервисе «МТС Оплата» стало доступно пополнение баланса 14 топовых игр: Arena Breakout: Infinite PC, Arena Breakout mobile, Delta Force, Free Fire, Goddess of Victory: Nikke, Harry Potter: Magic Awakened, Honkai: Star Rail, LifeAfter, Marvel Rivals, Onmyoji Arena, State of Survival: Zombie War, Super SUS, Watcher of Realms и Zenless Zone Zero.

Для пополнения баланса необходимо перейти на страницу интересующей вас игры внутри сервиса «МТС Оплата». После выбора подходящего пакета игровой валюты ввести данные для зачисления –это ID игрока или UID и сервер ID в зависимости от игры. Нажав кнопку «Оплатить», пользователь будет перенаправлен в приложение своего банка, где сможет завершить платеж. Оплата производится через СБП с карт любых российских банков. Средства зачисляются сразу на баланс игры.

«Мы стремимся удовлетворять все актуальные потребности российских геймеров – добавляем возможность оплачивать новые и популярные игры, предлагая быструю, безопасную и удобную альтернативу прямой оплате. Гейминг – важная составляющая современного мира и это не только развлечение. Игры выполняют множество социализирующих и образовательных функций, поэтому так важно, чтобы наши клиенты не испытывали никаких сложностей с доступом к ним», – сказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.