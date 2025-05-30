CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы
|

Никита Остапчук назначен на должность CPO «Нетмонет»

Никита Остапчук займет должность Chief Product Officer в сервисе безналичных чаевых «Нетмонет». Ранее он занимал позицию директора e-commerce продукта в группе компаний «Детский мир», где отвечал за развитие цифровых каналов крупнейшего детского ритейлера в России и СНГ. Также Никита также работал в продуктовых командах в компаниях SimpleWine, Motivity. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Нетмонет».

В «Нетмонет» Никита будет отвечать за развитие всей продуктовой линейки сервиса: от формирования стратегии текущих продуктов до запуска новых. В зону его ответственности войдут: масштабирование пользовательского опыта, рост ключевых метрик и запуск новых направлений, которые делают взаимодействие между гостями, официантами и ресторанами проще и технологичнее.

Свою карьеру в продуктах Никита начал в 2017 г. в HR-tech-стартапе Motivity, затем развивал персонализированные и мобильные сервисы в SimpleWine. Он прошел путь от продакт-менеджера до руководителя большой команды, строя масштабируемые решения и сильную культуру работы с данными и гипотезами.

В 2024 г. Никита вошел в рейтинг Forbes «30 до 30». Также ведет блог Career Groove и является соавтором подкаста «Форточку открой», посвященного карьере и продуктовой работе.

«Рад присоединиться к команде, я верю, что наше сотрудничество будет продуктивным для меня как профессионала, так и для компании. Я убежден, что чаевые — это не просто благодарность, а важная часть культуры гостеприимства и я рад внести вклад в их развитие. В новой должности буду стремиться развивать существующие продукты компании и создавать новые, чтобы сервис стал незаменимым инструментом в индустрии», — сказал Никита Остапчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Обновление Windows 11 рушит виртуальные машины. Хорошая новость: на некоторые ПК оно не хочет устанавливаться

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Приложение Instagram* сильно разряжает батарею, даже если им не пользоваться. Замечен перегрев смартфонов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153