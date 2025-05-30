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В Санкт-Петербурге запущен сервис временной занятости «Авито Подработка»

«Авито Подработка» продолжает расширять географию, сервис уже доступен в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, а теперь заработал и в Санкт-Петербурге. Запуск в северной столице обусловлен ростом спроса на гибкую занятость: по данным «Авито», в 2024 г. интерес россиян к подработке вырос на 49% по сравнению с 2023 г., а число соответствующих предложений увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Теперь жители Петербурга могут находить подработку с гибким графиком без каких-либо собеседований, а бизнес-заказчики — оперативно закрывать срочные задачи. Платформа предлагает новый формат взаимодействия: вместо традиционного найма — разовые смены продолжительностью от 4 до 12 часов, которые можно запланировать заранее. Выплаты за выполненную работу поступают в течение одного-двух дней.

«В 2025 г. в России, по данным ФНС, зафиксировано более 13 млн зарегистрированных самозанятых. Параллельно с этим растет тренд на гибкие формы занятости: 49% опрошенных «Авито Подработкой» россиян подтвердили, что гибкий график — ключевой фактор при выборе подработки. В такой ситуации платформы временной занятости являются удобным и взаимовыгодным решением: они помогают заказчикам быстро закрывать задачи, а исполнителям — наращивать совокупный доход, выбирая смены с удобным графиком и условиями», — отметил Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

«В условиях постоянных изменений и повышенной конкуренции за персонал в большинстве отраслей «Авито Подработка» и другие подобные сервисы — быстрый и безопасный инструмент, который помогает бизнесу найти исполнителей для своих задач. Людям, которые нуждаются в дополнительном заработке или хотят попробовать себя в новой сфере, сервис позволяет сделать это легально и безопасно», — сказал Василий Пониделко, председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Актуальность временной занятости подтверждается не только цифрами, но и исследованием поведения пользователей. По результатам майского опроса «Авито Подработки», каждый второй россиянин подрабатывает, причем большинство (66%) делает это регулярно — не реже одного раза в неделю. В среднем подработка позволяет россиянам увеличить ежемесячный доход на 20%.

Чаще всего временной занятостью интересуются мужчины в сферах строительства (25%), производства (14%) и доставки (14%). Женщины выбирают подработку в онлайн-торговле (11%), образовании (11%) и бухгалтерии (9%). Молодежь от 18 до 24 лет активно ищет возможности в ИТ-сфере (18%), граждане от 25 до 54 лет чаще подрабатывают в строительстве (16%). Респонденты от 55 до 64 лет выбирают сферу бухгалтерии и финансов (10%), а люди старше 65 лет — образование (15%).

Сервис доступен в мобильном приложении «Авито»: предложения можно найти через мини-меню под поисковой строкой на главной странице, а также в разделе «Подработка» в выпадающем меню фильтров.

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