В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми

Более 17 млн раз за первые три месяца года пассажирами «Яндекс Такси» становились дети. Сервис представил статистику по поездкам в I квартале 2025 г. Количество вызовов автомобилей с детским креслом по всей России выросло на 8% год к году, на 20% больше стало поездок с двумя креслами. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Увеличилось и число активных водителей с креслами по всей России — на 40% год к году. Благодаря этому, машины стали приезжать на заказ к детям на 12% быстрее.

В Москве чаще всего заказывают такси с детским креслом, чтобы доехать до городского зоопарка и популярных торговых и развлекательных центров, среди которых «Авиапарк», «Европолис», «Европейский» и парк развлечений «Остров мечты». Также родители с детьми нередко отправляются на такси в ГУМ, на ВДНХ, в Москва Сити и Цирк Никулина.

С детьми на такси ездят не только по городу, но и на большие расстояния. Так, самый длинный путь пассажиров с детьми был из Мытищ в Ленинградскую область — 873 км.

Все водители проходят специальное обучение, чтобы иметь возможность принимать заказы на поездки с детьми. В частности, они учатся правильно устанавливать и настраивать кресла и бустеры, общаться с родителями и корректно реагировать на поведение маленьких пассажиров. Заказы с детьми выполняют водители только с высоким рейтингом — от 4,8. Сейчас среднем оценка таких водителей — 4,95.

Дети не только ездят на такси, но и появляются там на свет. Только за I квартал 2025 г. во время поездок в «Яндекс Такси» родилось четверо детей в Москве, Самаре и Уфе. Благодаря оперативности и отзывчивости водителей роды прошли успешно, мам и новорожденных отвезли в роддом. Также в базе знаний для водителей «Про» есть инструкция, созданная совместно со специалистами ГК «Мать и дитя». Она рассказывает, что делать при заказе такси в роддом: как вызвать скорую, что нужно говорить пассажиру и что делать, если роды начались в машине.