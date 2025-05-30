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Венчурный фонд «Т-Инвестиций» инвестировал в онлайн-сервис бытовых услуг Airo

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц — «Венчурные инвестиции 1» и Управляющая компания «СТ Капитал» закрыли сделку по приобретению долей в российской технологической компании «Айро» (владеет онлайн-сервисом бытовых услуг Airo). Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Фонд «Венчурные инвестиции 1» получил 12,5% в уставном капитале ООО «Айро», а «СТ Капитал» — 4,17%. Выручка компании в 2024 г. превысила 500 млн руб., что на 34% больше, чем в 2023 г. Сервисом уже пользуются более 40 тыс. человек в Москве и Санкт-Петербурге, ежегодно оформляя свыше 100 тыс. заказов.

Это первая сделка нового фонда под управлением «Т-Капитала», работающего в формате закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), с момента его запуска в феврале 2025 г.

Как работает венчурный фонд «Венчурные инвестиции 1»: формирование капитала фонда: частные инвесторы вкладывают деньги; инвестиционный период, когда фонд выбирает бизнес-проекты и проводит инвестиционные сделки; пост-инвестиционный период: управляющие фонда ждут роста компаний в портфеле, потом выходят из позиций, получают прибыль и разделяют ее между пайщиками.

Купить паи ЗПИФа инвесторы могли в феврале 2025 г. Сейчас он находится в инвестиционном периоде, который продлится до трех лет. Среди приоритетных направлений — быстрорастущие отрасли, такие как разработка платформенных решений, программного обеспечения (SaaS), FoodTech, спортивные и медицинские технологии, e-commerce и др.

Никита Ильинский, директор по частному акционерному капиталу «Т-Банка»: «Фонд придерживается своей стратегии, инвестируя в быстрорастущие технологические компании с выручкой от 300 млн руб. в год. Наша первая инвестиция уже сейчас показывает хорошие темпы роста выручки — 34%. Сделка была закрыта в короткий срок — менее трех месяцев с момента запуска фонда. Мы открыты для других бизнес-проектов с эффективной моделью, подтвержденной результатами, чтобы обеспечить для наших клиентов еще более интересную доходность через венчурные инвестиции. Надеемся, что на российском рынке будет больше таких кейсов с участием сильных компаний и ведущих профессиональных игроков».

Антон Драчев, основатель и генеральный директор «Айро»: «Привлеченное финансирование позволит Airo существенно укрепить ИТ-команду, запустить еще несколько видов услуг и нарастить темпы привлечения новых клиентов. В результате этого в ближайшие четыре-пять лет компания намерена увеличить выручку более чем в 10 раз».

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