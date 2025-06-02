Аналитика МТС: треть российских детей проводят в интернете до восьми часов в сутки

МТС проанализировала цифровые привычки пользователей в возрасте от 4 до 14 лет. По данным исследования, треть детей проводит в интернете от трех до восьми часов в день без присмотра взрослых. Эксперты МТС отмечают, что за последний год дети стали больше подвержены мошенническим атакам: количество противоправных действий в отношении несовершеннолетних увеличилось на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Исследование основано на обезличенных данных абонентов МТС и результатах опроса, проведенного среди 2 тыс. респондентов, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Исследование показало, что 39% детей в возрасте 11–14 лет проводят в интернете шести до восьми часов в сутки. 41% детей 7–10 лет проводят онлайн от трех до пяти часов в день. Наименее вовлеченная в онлайн среду возрастная группа — дети 4–6 лет: среди них 43% находятся в интернете не более двух часов в день.

Большинство детей получают доступ к цифровым устройствам в раннем возрасте. Первые гаджеты попадают в руки в среднем с 5 лет, а личное устройство с SIM-картой появляется у большинства к 6–8 годам. Наиболее популярные сервисы, которыми пользуются дети, — это мессенджеры (74%), соцсети (71%), мобильные игры (70%) и видеосервисы (66%).

Меры со стороны взрослых по обеспечению безопасности детей в интернете предпринимаются преимущественно офлайн. Большинство родителей (79%) ограничивается разъяснительными беседами, 59% устанавливают определенное допустимое экранное время, 38% проверяют цифровую активность ребенка через историю браузера или настройки устройств.

Тем не менее, для полноценной цифровой безопасности таких мер часто оказывается недостаточно — особенно с учетом растущей активности злоумышленников в онлайн-среде. По данным сервиса «Защитник» МТС, в 2025 г. дети получают в среднем 17 звонков в месяц от незнакомых номеров. В прошлом году этот показатель был равен 14. В основном мошенники активизируются в период экзаменов. В целом пользователи отвечают на 45% таких вызовов, тогда как дети с подключенной услугой «Защитник» делают это на 25% реже, что значительно снижает риск попасться на уловки телефонных мошенников.

Чаще всего мошенники просят детей сообщить данные своей банковской карты, объясняя, что на нее поступят деньги, которые затем нужно будет перевести на специальные указанные счета. За эту услугу ребенку обещают определенный процент от суммы в виде вознаграждения. Таким образом дети становятся дропперами и через их счета проводятся незаконные операции.

Для повышения уровня цифровой грамотности МТС собрала на одной странице инструменты для безопасности: сервис «Защитник», который блокирует спам-звонки и отвечает на подозрительные вызовы, Membrana Kids с функцией фильтрации нежелательных сайтов и просмотра истории посещений, а также «Семейная группа» в приложении «Мой МТС» — с доступом к геолокации ребенка и возможностью снизить расходы на связь до 30%.