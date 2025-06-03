В спальных районах Омска интернет «МегаФона» стал быстрее

Жители правобережной части Омска за первый квартал этого года нарастили объём мобильного трафика в 11 раз по сравнению с концом 2024 г. Чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных, увеличить ёмкость сети и расширить покрытие, «МегаФон» смонтировал дополнительные базовые станции в спальных районах города.

Новое телеком-оборудование появилось в микрорайоне Чередовый, где ведётся активная жилая застройка. Еще одну базовую станцию компания установила по улице Батумская в микрорайоне Московка. Это достаточно густонаселённые районы, хоть и находятся они в отдалении от центра. Здесь есть детские сады, школы, медучреждения, спортивные объекты, скверы и парковые зоны, что традиционно для таких территорий.

Смонтированное оборудование работает в высокочастотных диапазонах LTE для того, чтобы большое количество абонентских устройств могло подключиться к интернету одновременно без потери скорости и качества сигнала. Среднечастотные диапазоны в свою очередь позволяют клиентам получать цифровые услуги, находясь на значительном расстоянии от базовой станции. При этом абоненты получили высокие скорости мобильного интернета, которые позволяют без задержек скачивать искомую информацию, пересылать тяжёлые файлы, смотреть любимые фильмы или слушать музыкальные новинки.

«Высокий темп городской жизни и постоянно растущие потребности наших абонентов в стабильной и качественной мобильной связи диктуют высокие требования к покрытию сети и модернизации телеком-инфраструктуры. «МегаФон» продолжает работы на сети как в черте города, так и за его пределами, чтобы все жители области получали равные цифровые возможности. В целом по Омску скорость передачи данных выросла примерно на 5%, а пиковая скорость выгрузки информации составила до 106 Мбит/с. Это облегчает горожанам организацию рабочих процессов, повышает их эффективность, помогает с выполнением бытовых задач и с решением вопросов образования», – отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.