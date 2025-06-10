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Сервис Correct интегрирует OCR SDK ContentReader Engine для повышения качества распознавания документов

Облачный сервис автоматического распознавания документов Correct теперь использует отечественные технологии распознавания данных от компании Content AI. Инструментарий для разработчиков ContentReader Engine для операционной системы Linux был протестирован и интегрирован с сервисом. Компании «РозумСофт» и Content AI договорились о развитии сотрудничества для усиления позиций на рынке OCR\IDP-решений. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Сотрудничество «РозумСофт» и Content AI, начавшееся в 2022 г, уже принесло ощутимые результаты в виде проектов автоматизации для бизнеса и государственных структур. Следующим важным этапом стало решение об интеграции OCR SDK ContentReader Engine в сервис распознавания документов Correct. Этот шаг расширяет возможности Correct, который теперь может автоматически распознавать печатный, рукопечатный и рукописный текст, штрихкоды, проверять наличие подписей и печатей, а также их соответствие документу. Благодаря встроенному искусственному интеллекту, система анализирует как структурированные, так и неструктурированные документы, извлекая из них необходимые данные.

ContentReader Engine – многофункциональный инструментарий разработчика на основе искусственного интеллекта. SDK позволяет встраивать в любые приложения функции распознавания сканов, PDF-документов, изображений и фотографий. Встроенный интеллектуальный классификатор автоматически определяет тип документа по его внешнему виду и содержанию. Технологии Content AI обеспечивают точное сравнение версий документов в любых форматах с поиском в них отличий и преднамеренных изменений, при этом полностью сохраняя форматирование и восстанавливая логическую структуру документа. SDK поддерживает множество форматов сохранения документов, в том числе для архивного хранения.

Сервис Correct и ContentReader Engine включены в реестр российского ПО.

«Мы продолжаем расширять функциональность сервиса и повышать качество его работы. Внедрение ContentReader Engine – это новый этап в развитии Correct. Теперь мы можем предложить клиентам не просто перевод бумажных документов в цифру, а полноценную интеллектуальную обработку данных с минимальными затратами», – отметил директор продукта Correct Константин Овчинников.

«Нашим OCR-технологиям доверяют ведущие поставщики СЭД– и ECM-систем, решений по оцифровке документов, производители сканеров и многофункциональных устройств. Благодаря интеграции ContentReader Engine в сервис Correct заказчики гарантированно получат максимально возможное качество распознавания своих документов, которое предоставляют самые современные технологии в этой сфере», – сказала генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

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