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В системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница и появилась возможность закреплять свои документы

В июне 2025 г. в справочной правовой системе «КонсультантПлюс» обновилась стартовая страница. В ленте новостей теперь больше новостей, отдельно выделены важные изменения, а главное – теперь пользователи могут сами выбирать и добавлять свои документы на стартовую страницу. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Изменения: в ленте отображается еще больше новостей, важные новости отмечены «Не пропустите»; выделены важные изменения по теме выбранного профиля; можно закреплять свои документы в блоке «Мои закрепленные документы»; привычная информация никуда не пропала, просто переместилась; вид стартовой страницы унифицирован для всех профилей.

Главное нововведение – теперь пользователи могут сами выбирать и добавлять документы на стартовую страницу, чтобы быстро к ним вернуться и не искать заново. Закреплять можно не только ссылки на документы, но и отдельные фрагменты документа. Документы отобразятся в новом блоке «Мои закрепленные документы».

Чтобы добавить документ на стартовую страницу, нужно зайти в его текст, нажать правую кнопку мыши и выбрать «Закрепить на стартовой странице». С помощью такой же команды нужный документ можно добавить из списка документов по результатам поиска. Закрепленные документы можно перемещать, переименовывать, удалять. Для этого нужно навести курсор на документ и нажать правую кнопку мыши.

В новом блоке можно закрепить 11 документов. Если нужно добавить еще один документ, потребуется удалить какой-то из текущих.

Новые возможности доступны в онлайне. В офлайне появятся позднее.

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