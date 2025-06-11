SpaceWeb включил Kubernetes в партнерскую программу для веб-мастеров

Хостинг-провайдер SpaceWeb подключил облачный сервис Kubernetes к партнерской программе для веб-мастеров. Партнеры получат 20% вознаграждения за каждого клиента, заказавшего услугу K8s. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Партнерская программа SpaceWeb позволяет участникам получать до 48% вознаграждения от стоимости хостинга за каждого привлеченного клиента. А для перечня облачных услуг: Kubernetes, DBaaS, облачные бекапы и балансировщик, — вознаграждение составит 20%.

«Партнерская программа SpaceWeb продолжает заметно расти и развиваться. Мы стремимся сделать ее еще более выгодной для наших партнеров. Теперь участники могут монетизировать не только услуги хостинга, но и востребованные облачные решения. При этом условия остаются такими же удобными: моментальный вывод средств и возможность заключения партнерства без бумажных носителей», — сказал Егор Шилов, руководитель продуктового направления SpaceWeb.

Партнерская программа SpaceWeb существует с 2015 г. В 2023 г. компания привлекла в программу блогеров, внедрив функцию сплит-вознаграждения, а в 2024 г. первой на рынке подключила самозанятых. За последний год число участников программы выросло вдвое.