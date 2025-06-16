«VK Реклама» представила обновление In-stream рекламы

VK Реклама увеличила эффективность In-stream рекламы за счет более заметных и конверсионных элементов. Обновление доступно в приложении «ВКонтакте» для iOS и Android. Об этом CNews сообщили представители VK.

In-stream реклама позволяет продвигать сайты, сообщества или мобильные приложения в видео. Проморолик встраивается в видеопоток в соцсетях и может проигрываться перед основным видео, в середине или в конце него. Теперь в In-stream рекламу можно добавить новые визуальные и интерактивные элементы, что позволит сделать объявление более заметным для пользователя и повысить вероятность совершения им целевого действия.

Результаты тестов обновления показали снижение стоимости целевого действия (CPA) на 30%, а досмотр рекламы в мобильной версии приложения «ВКонтакте» увеличился на 23%.

При показе рекламы добавился закрывающий экран – специальная заставка после окончания ролика с призывом перейти по ссылке рекламодателя на посадочную страницу, которая позволяет дополнительно напомнить про ключевую рекламную идею.

Помимо этого, появился отдельный формат отображения In-stream рекламы в мобильном смотрении видео-ленты с рекомендациями роликов – кнопка CTA вынесена в отдельный блок под видео, что позволит не перекрывать рекламный контент. Отдельно для продукта In-stream в разделе «Узнаваемость и охват» можно персонализировать кнопку CTA – выбрать цвет, добавить логотип и указать адрес сайта.

Ранее редизайн был представлен в конце прошлого года в десктопной версии «ВКонтакте» и «Одноклассников».

«Редизайн позволяет повысить интерес пользователей к рекламному сообщению и сделать рекламную кампанию еще более эффективной. Мы наблюдаем такую тенденцию на примере обновления In-stream рекламы в десктопной версии «ВКонтакте» и Одноклассников. Тесты показали улучшенные результаты по основным рекламным метрикам. Количество кликов по рекламе в десктопной версии «ВКонтакте» и ОК увеличилось в 2,1 раза, CTR объявлений повысился в 2,3 раза», – сказал директор по продукту «VK Реклама» Яков Стинский.