Компания «Нейроинформ» произвела обновление своего web-сервиса «КиберМонитор» по анализу и оценке киберугроз

Компания «Нейроинформ» осуществила обновление своего инновационного web-сервиса «КиберМонитор», который используется российскими организациями для детального анализа и оценки киберугроз. Разработчики «Нейроинформ» добавили несколько новых функций, позволяющих быстрее получить результаты анализа, сократить риски и упростить управление безопасностью. Данное обновление будет особенно полезно для тех компаний, у которых нет собственных ИБ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинформ».

Важнейшей новой функцией сервиса является проверка утечек до запуска сканирования. Теперь у компаний есть возможность проверить, не утекли ли данные организации еще до начала первого сканирования. Критичную информацию можно получить сразу, не тратя время на ожидание. Это помогает быстро оценить риски и принять нужное решение по дальнейшим шагам. Еще одна новая полезная функция - сбор информации обо всех активах компании на одной вкладке. Теперь не нужно искать данные в разных разделах, поскольку информация по всем активам есть в одном окне.

Разработчики «Нейроинформ» приложили много усилий, чтобы сканирование стало умнее и точнее. Специалисты пересобрали весь процесс сканирования, чтобы он стал быстрее, надежнее и информативнее. Теперь «КиберМонитор» находит веб-приложения даже на нестандартных портах, включая «спрятанные» админки, которые часто остаются без внимания (и с паролем по умолчанию). Также разработчики добавили в отчеты по угрозам информацию, связанную с рисками для доменов. Компании сразу видят, какие домены находятся в зоне риска, и какие проблемы нужно решать в первую очередь.

Помимо этого, были реализованы дополнительные новые опции, повышающие удобство использования платформы. Специалисты «Нейроинформ» внедрили функцию контроля сроков оплаты доменов в личном кабинете «КиберМонитора». Благодаря этой опции, пользователи видят, когда нужно продлить использование доменов прямо в интерфейсе. Это позволяет не потерять доступ к важным ресурсам и избежать простоев в работе.

Web-сервис «КиберМонитор» был запущен в ноябре 2024 г. Сервис способен обнаружить и проанализировать любые активы компании, которые доступны в интернете. Это могут быть как активы, используемые каждый день, например, корпоративная почта или CRM-система, так и забытые или неизвестные активы, такие как неиспользуемый лендинг или сервисы. «КиберМонитор» выполняет автоматическую оценку безопасности без участия сотрудников компании. Сервис предназначен в первую очередь для компаний, представляющих малый и средний бизнес, где нет специалистов по информационной безопасности.