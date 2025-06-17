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Ozon запускает продажу автомобилей Changan

Ozon расширяет категорию «Транспортные средства» — на площадке появились автомобили китайского бренда Changan от официальных дилеров. Покупателям маркетплейса теперь доступен полный модельный ряд авто от Changan — кроссоверы, электромобили и гибридные решения.

Все автомобили, представленные на онлайн-витрине, — в наличии у продавцов, а стоимость в карточках товаров — финальная. Это позволяет покупателям оперативно сравнить цены на разные модели, их характеристики и принять решение о покупке.

После оплаты автомобиль привезут прямо к дому или в любое удобное место в зоне доставки — это сэкономит время покупателя. Заказать автомобили бренда на Ozon уже могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Перми, Ставрополя и Пятигорска. В ближайшее время к зоне доставки добавятся Калининград и Самара.

«В этом году мы отмечаем опережающий рост спроса на автомобили в регионах — там продажи растут быстрее, чем в столице. Абсолютным лидером по динамике стало Поволжье. В Татарстане количество заказанных авто увеличилось в 13 раз, в Нижегородской области — в 9, а в регионах Юга — в 7 раз. Благодаря широкой зоне доставки автомобилей Changan уже на старте продаж, сотрудничество даст новые возможности жителям регионов», – отметил Алексей Махмудов, руководитель «Ozon Авто».

На все автомобили Changan на Ozon действует гарантия от официальных дилеров – 5 лет или до достижения 150 тыс. км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Ozon обеспечивает безопасность сделки: после осмотра покупатель может отказаться от покупки, в таком случае деньги вернутся на карту.

С начала 2025 г. ассортимент новых автомобилей на Ozon увеличился в 4,5 раза и сегодня насчитывает более 5 тыс. товаров. Сотрудничество Changan становится следующим этапом расширения предложения транспортных средств на площадке.

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