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Кикшеринг «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию — самокаты сервиса появились в Париже

Cервис аренды электросамокатов «МТС Юрент» запустил 200-ю локацию. Юбилейным населенным пунктом, где появились фиолетовые самокаты «Юрент», стал Париж – село в Нагайбакском районе Челябинской области России. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге: «Мы всегда верили, что микромобильность будет востребована не только в мегаполисах и городах-миллионниках, но в любом населенном пункте, где есть базовая инфраструктура (асфальт и тротуары). Электросамокаты играют даже более важную роль в транспортной системе небольших городов, поскольку им часто не хватает общественного транспорта и особенно актуальны короткие поездки (до 3 км). Благодаря нашим партнерам франчайзи «Юрент» всегда был лидером по географической представленности, и с запуском 200-го города мы подтверждаем этот статус. Наша цель в ближайшие три года расширить свое присутствие до 300 локаций в России. Наш опыт показывает, что электросамокаты востребованы в городах любого размера — будь то Москва или Париж. Жителям каждого современного города нужен доступный удобный индивидуальный транспорт, который на сегодняшний день представлен электросамокатами».

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