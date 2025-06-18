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Товары со склада продавца Ozon будут доступны для заказа «ВКонтакте»

Ozon и «ВКонтакте» расширяют возможности интеграции для продавцов маркетплейса. Теперь продавцы, которые хранят товары на своих складах, также смогут автоматически перенести товары в соцсеть «ВКонтакте» — это позволит им получить новый канал продаж и расширить аудиторию покупателей. Раньше эта опция была доступна только на схеме продаж со склада Ozon — предприниматели уже разместили «ВКонтакте» более 7 млн товаров. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Присутствие «ВКонтакте» открывает продавцам доступ к широкий аудитории – более 92 млн пользователей ежемесячно проводят время в соцсети, а контент бизнес-сообществ ежедневно привлекает свыше 35 млн потенциальных покупателей.

Пользователи увидят товары продавцов Ozon в новостной ленте, в сообществах предпринимателей, в поисковой выдаче и в «Маркете ВКонтакте», смогут сразу изучить характеристики товара и принять решение о покупке. Оформление и оплата заказа происходит через Ozon — товар можно будет получить в ПВЗ или курьером, с гарантией возврата и безопасной оплатой.

Перенести карточки товаров на площадку «ВКонтакте» продавцы Ozon смогут в два клика — прямо из личного кабинета на маркетплейсе. В социальной сети автоматически появится бизнес-сообщество бренда, которое станет площадкой для развития контента с товарами. Если у продавца уже есть такое сообщество, карточки можно будет загрузить в него.

Чтобы увеличить продажи, продавцу важно дополнить бизнес-сообщество понятным описанием, создать визуальный стиль и удобную навигацию. Контент в сообществе стоит обновлять регулярно — записывать короткие ролики или видео, запускать конкурсы, создавать посты о новинках и акциях.

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