«Ситидрайв» анонсировал новые сервисы в своем мобильном приложении

«Ситидрайв» выпустил новую версию мобильного приложения, которое пополнилось двумя ключевыми сервисами: «Автотрейд» и «Автосервис». Теперь пользователи смогут выбрать понравившийся автомобиль с пробегом из каршеринга и записаться в автосервис через смартфон. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайва».

Сервис «Автотрейд» позволяет клиентам приобрести автомобили из парка каршеринга, которые прошли полную проверку и технический осмотр. С момента запуска проекта было успешно реализовано свыше 3000 транспортных средств. Наибольшей популярностью пользуются такие модели, как Nissan Qashqai, Renault Arkana, Renault Kaptur, Kia Rio и Kia Soul. Ассортимент «Автотрейда» постоянно обновляется. Автомобили можно посмотреть в шоуруме компании в Москве.

«Ситидрайв Автосервис» обеспечивает широкий перечень ремонтных работ и технического обслуживания автомобилей в специализированной мастерской с современным оборудованием. Сотрудники центра способны обслуживать до 300 автомобилей в сутки. Ключевой особенностью сервиса является его круглосуточная работа. Пользователи могут оставить автомобиль вечером, а утром забрать его отремонтированным, получив промокод с бесплатной поездкой на каршеринге. Автосервис также находится в Москве.

Кроме того, разработчики представили удобный интерфейс единого личного кабинета, где собраны все доступные услуги компании. Новые функции приложения представлены во всех городах присутствия «Ситидрайва»: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

Ранее сервис анонсировал запуск масштабного обновления, выйдя за рамки традиционного каршеринга и став полноценной цифровой платформой для автомобилистов.

«Мы стремимся создать условия, при которых каждый клиент сможет комфортно взаимодействовать с автомобилем на всех этапах его эксплуатации. Новое обновление мобильного приложения открывает перед нашими пользователями множество удобных сервисов. Мы продолжим дополнять платформу новыми функциями и возможностями, о которых расскажем позже», — сказал генеральный директор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев.