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«Т-Инвестиции» представили обновление инструментов для трейдеров

«Т-Инвестиции» разработали ряд новых инструментов для активных участников фондового рынка, нацеленные на повышение эффективности торговли.

Скальперский стакан в терминале. Усовершенствованная версия привычного инструмента для трейдеров, которая объединяет классический торговый стакан, ленту сделок и кластерные объемы в одном месте. Инструмент позволит ставить заявки одним кликом, находить сильные уровни поддержки и сопротивления, а также перекосы спроса и предложения.

В мобильном приложении теперь также можно выставлять заявки одним нажатием в стакане.

Склеенные графики. Теперь трейдеры смогут видеть непрерывную историю цен фьючерсов, несмотря на квартальные экспирации контрактов. Функция позволит эффективнее строить долгосрочные стратегии и глубже понимать рыночную динамику по историческим данным.

Айсберг-заявки. Функция предназначена для безопасного исполнения крупных заявок от 1 млн руб. Она обеспечивает сокрытие реального объема заявки, разбивая ее на небольшие порции, которые постепенно появляются в рыночном стакане. Таким образом, крупные игроки теперь могут минимизировать свое воздействие на цену актива.

Повышенные плечи в маржинальной торговле. В рамках развития сервиса маржинальной торговли введены специальные условия для наиболее активных инвесторов. Новый сервис КПУР+ предлагает повышенный уровень кредитного плеча — до х10 для наиболее ликвидных акций (например, по акциям «Т-Технологий» и «Сбера»), а по отдельным активам (например, по фонду денежного рынка TMON) до х25. При грамотном управлении рисками это дает возможности для увеличения дохода.

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