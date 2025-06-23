«Яндекс Практикум» планирует обучить 10 тысяч специалистов ИИ-профессиям до конца 2027 года

«Практикум» планирует увеличить количество курсов в области искусственного интеллекта и обучить почти 10 тыс. специалистов ИИ-профессиям до конца 2027 г. По оценке «Яндекса», это составит примерно четверть от всех подготовленных специалистов к этому времени. Кроме того, сервис добавит уроки по ИИ в ранее запущенные курсы, чтобы дать широкому пулу профессий навыки работы с нейросетями. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

К концу 2025 г. студентам Практикума станет доступен ряд новых курсов по ИИ. Сервис планирует обучать ИИ-профессиям с нуля, а также готовить продвинутых специалистов, которые будут заниматься непосредственно внедрением и обучением ИИ — в области компьютерного зрения или обработки естественного языка. В число таких курсов войдут, например, «ML-инженер с нуля» или «Инженер по глубокому обучению нейросетей».

Помимо традиционных курсов, в 2025 г. «Практикум» совместно с МИФИ проводит набор на совместную магистратуру “Специалист по работе с данными и применению ИИ”. Подобный формат совмещает традиционное вузовское образование с акцентом на практические навыки от экспертов «Яндекса».

«Практикум сотрудничает с 4 тыс. компаний-партнеров, и все больше работодателей говорят о том, что навык работы с ИИ — ценный бонус для любого специалиста. В связи с этим мы приняли решение выделить ИИ в отдельное направление внутри «Практикума». Мы добавим ИИ-навыки во все курсы и расширим линейку ИИ-профессий, опираясь на опыт Яндекса», — отметил Илья Курмышев, СЕО «Яндекс Практикума».

Внедрение ИИ в курсы

Уже сейчас в 30% курсов Практикума есть уроки по обучению ИИ, в 2026 г. сервис планирует увеличить эту долю до 100%. Кроме того, Практикум обновит 10 флагманских курсов по основным ИТ-специальностям таким образом, чтобы на протяжении всего периода обучения студенты использовали ИИ как рабочий инструмент на постоянной основе. Это позволит в дальнейшем успешно применять ИИ в работе.

Сервис также запустил несколько новых ИИ-курсов, которые подойдут широкой аудитории пользователей. «Нейросети для работы» научат оптимизировать рабочие процессы с помощью ИИ, а курсы по промтингу и использованию ИИ для написания кода позволят студентам развить соответствующие навыки. Эти курсы дополнят бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», запущенный в 2024 г. Помимо отдельных курсов уроки по промтингу и ИИ для кода будут включены во все новые курсы Практикума вне зависимости от направления обучения.

Объем всего рынка онлайн-курсов в области искусственного интеллекта в 2025 г. составит 4,85 млрд руб.

Дополнительная информация по ИИ-функциям на платформе «Практикума»

Студенты «Практикума» используют нейросети и для помощи в освоении материалов. С 2023 г. пользователям доступны генеративные подсказки от YandexGPT, и сегодня ими пользуются 93% студентов. Из них 39% делают это каждый день, еще 44% — несколько раз в неделю. Чаще всего студенты просят нейросеть объяснить ошибки в коде или помочь их найти (81% и 63% соответственно) или пояснить теорию (80%).

В июне 2025 г. команда «Практикума» расширила применение нейросетей и внедрила YandexGPT в переводчик на курсах английского языка. Нейросеть предлагает пользователям ознакомиться со всеми возможными значениями слов, чтобы расширить словарный запас. С момента внедрения студенты стали в 20 раз чаще пользоваться переводчиком. Также «Практикум» добавил во все курсы чат-бот с YandexGPT. Модель умеет держать контекст разговора, конкретного урока и практической задачи, давая детальные ответы на вопросы студентов.