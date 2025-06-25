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«Билайн» разогнал интернет в Красногорске

Инженеры «Билайна» модернизировали мобильную сеть в одном из крупнейших городских кругов Московской области. Теперь улучшена связь для 190 тыс. жителей Красногорска. Запустили новые площадки, благодаря которым сигнал стал более стабильным, а качество мобильного интернета — лучше. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

На территории городского округа также доступна технология VoLTE. С ее помощью пользователи могут с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и четкости речи.

Олег Бирюков, директор Московского региона «Билайна»: «Красногорск активно развивается: здесь строятся новые жилые комплексы, а также расширяются деловые и промышленные зоны. Все это требует стабильной и скоростной мобильной связи. Наши базовые станции соответствуют всем современным стандартам и используют несколько диапазонов для передачи сигнала. Благодаря этому наши клиенты могут пользоваться цифровыми сервисами с высокой скоростью и качеством — проходить дистанционное обучение в удобных местах, работать удаленно, обмениваться файлами и общаться по видеосвязи, не беспокоясь о качестве звука и изображения».

Особое внимание было уделено обеспечению связи в Детском клиническом центре имени Леонида Рошаля. Технические специалисты «Билайна» дополнили уже работающее телеком‑оборудование новой базовой станцией. Это позволило значительно увеличить ёмкость сети, эффективно распределить нагрузку между станциями и обеспечивать надежное покрытие даже в помещениях с большим количеством кабинетов и палат.

Скорость мобильного интернета может отличаться, в зависимости от оборудования и иных причин.

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