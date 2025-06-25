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«Купер» запустил доставку из аптечной сети «Живика»

«Купер» подключил к доставке сеть аптек «Живика». Теперь жители Москвы, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска и Челябинска могут заказать лекарства и товары для здоровья через сервис доставки «Купер», не выходя из дома. В ближайшее время сервис станет доступен и в других ключевых регионах страны. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Общее количество подключенных к сервису аптечных точек составит более 850 точек по всей стране.

В каталоге сервиса доставки из магазинов и ресторанов сегодня представлено более 7000 позиций «Живики». В аптеках доступна доставка курьером. Оплатить покупку пользователи смогут бонусами «Спасибо».

Алексей Кадыков, руководитель отдела развития non-food «Купера»: «Мы видим устойчивый спрос на быструю доставку товаров первой необходимости, в том числе лекарств. Подключение “Живики” — одного из крупнейших аптечных ритейлеров страны — позволит нам сделать аптечную витрину еще более доступной и расширить географию сервиса. Сегодня мы уже сотрудничаем с более чем 30 аптечными сетями по всей России. Для пользователей это означает возможность быстро получить нужные препараты без очередей и с удобной оплатой».

Денис Ступин, директор по внутреннему контролю «Живики»: «Партнерство с “Купером” открывает для “Живики” новый этап развития: мы отвечаем на растущий спрос россиян на онлайн-заказы лекарств. Благодаря доставке через сервис мы хотим познакомить клиентов Купера с нашими аптеками и предоставить им возможность получить необходимые препараты быстро и безопасно».

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