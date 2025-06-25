Т2: на трассе М-11 больше всего используют соцсети и мессенджеры

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность клиентов в путешествиях на платной трассе М-11 «Нева» и автомагистрали М-10, соединяющих Москву и Санкт-Петербург, на базе big data. Около 56% скачанного трафика приходится на социальные сети, 30% – на мессенджеры. Самые активные пользователи мобильного интернета – клиенты в возрасте 35-44 лет. Об этом CNews сообщили представители T2.

Строительство нового участка автомагистрали завершилось в июле 2024 г. С этого момента наибольшая часть потребления трафика приходилась на клиентов из Москвы и области, Тверской, Ленинградской, Новгородской областей, Краснодарского края, Нижегородской, Воронежской, Белгородской, Владимирской и Тульской областей. При этом 53% абонентов выбирают именно платный отрезок трассы.

Примерно 56% потребленного в дороге трафика приходится на социальные сети, 30% – на мессенджеры, 13% – на онлайн-кинотеатры, по 0,5% занимает использование навигаторов и музыкальных сервисов. Наиболее активно к мобильному интернету обращаются клиенты в возрастной группе 35-44 лет (35%), на втором месте – абоненты в возрасте от 25 до 34 лет (23%), на третьем – 45-54 года (20%). 61% трафика потребляют мужчины, а 49% – женщины.

Наиболее активные пользователи мобильного интернета младше 18 лет путешествовали по М-11 из Московской области. На них приходятся 2% трафика от общего количества, скачанного путешественниками из Подмосковья, тогда как доля трафика у пользователей младше 18 лет из других регионов составляет 1%. Самые качающие абоненты старше 64 лет отправлялись в путешествие из Нижегородской области. Доля их трафика составляет 9% от всего объема, скачанного нижегородцами. В остальных регионах она равна 4%.

Только 1% клиентов в дороге использует планшеты и скачивает всего 2% от общего количества трафика. При этом у владельцев планшетов доля трафика онлайн-кинотеатров составляет 43%, тогда как у кинолюбителей со смартфонами – 13%.

Т2 обеспечила 100%-е покрытие автомагистрали М-11 «Нева» еще в 2021 г. Стабильный мобильный интернет доступен на протяжении 669 километров автомагистрали, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. Кроме того, в прошлом году T2 первой на рынке обеспечила клиентов стабильным мобильным интернетом и голосовой связью на новом участке трассы М-11 в объезд Твери.