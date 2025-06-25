CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Криводановке Новосибирского района «МегаФон» расширил LTE

У жителей Криводановки появилась возможность пользоваться голосовой связью и интернетом на максимальной скорости до 70 Мбит/с. «МегаФон» построил в населенном пункте дополнительное телеком-оборудование, которое расширило покрытие стандарта 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Криводановка одно из старейших сел области, появившееся примерно за 200 лет до основания Новосибирска. Сегодня поселение активно развивается и застраивается. В общей сложности здесь проживает около 12 тысяч человек. В Криводановке и на прилегающих к селу территориях сосредоточено большое количество дачных обществ. В теплое время года количество населения увеличивается в несколько раз. Весенне-летнее оживление в садах становится для сети настоящей проверкой на прочность из-за возрастающий нагрузки.

Новое оборудование установили почти в центре микрорайона Заречный. Высота мачты телеком-оборудования составляет 40 метров, что обеспечивает хорошее распространение сигнала на территории всего жилого массива и за его пределами. Чтобы расширить зону покрытия и усилить проникновение интернет-сигнала внутрь зданий, специалисты задействовали низкочастотный и среднечастотный диапазоны сети четвертого поколения. Высокочастотный диапазон увеличил емкость сети и добавил скорости мобильного интернета для максимального количества пользователей.

Благодаря проведенным работам абоненты оператора могут всегда оставаться на связи с родными, общаться с близкими по видеосвязи или с помощью технологии VoLTE, которая позволяет одновременно и звонить по телефону, и находиться в Сети. Высокие скорости интернета сделали доступной быструю загрузку «тяжелых файлов», комфортное использование банковских приложений, заказ товаров на маркетплейсах, просмотр кинофильмов и прослушивание музыки. А для дачников открылись новые возможности в части использования техники умного дома, например, видеонаблюдения или беспроводного удаленного управления светом.

«Строительство базовых станций и модернизация уже существующей инфраструктуры — планомерная ежедневная работа оператора и закономерный ответ на растущую потребность абонентов в качественном сервисе. К лету мы готовим сеть с особой тщательностью. Скорость мобильного интернета на территории, где заработало новое оборудование, составляет до 70 Мбит/с. Местные жители и дачники уже успели оценить преимущества нашей LTE‑сети. За последний месяц абоненты сгенерировали примерно 13 ТБ трафика, что сопоставимо с просмотром около трех тысяч кинофильмов в хорошем качестве», — отметил директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Гознак строит в Москве огромный дата-центр

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете

Балансируем трафик: как повысить отказоустойчивость и эффективность ИТ-инфраструктуры

Ozon не получит 4,5 миллиарда от компании, управлявшей его сгоревшим складом

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще