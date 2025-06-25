Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона»

Больше жителей Алтайского края могут подключиться к домашнему интернету «МегаФона». Инженеры компании расширили список адресов в регионе, где появилась такая техническая возможность, добавив в адресную программу более 85 домов. Теперь за счет приобретения комплексной услуги оператора, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь, абоненты могут ощутимо сэкономить. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая услуга стала доступна в регионе еще в октябре прошлого года. В перечень из 13 населенных пунктов вошли и крупные города — Барнаул, Бийск, и небольшие рабочие поселки — Тальменка Тальменского района, Степное Озеро Благовещенского района. А теперь специалистам компании удалось значительно расширить список улиц в Славгороде, Новоалтайске и Рубцовске. В Барнауле подключенных домов к домашнему интернету «МегаФона» стало на 75 больше.

Действующие и новые клиенты теперь могут не только пользоваться сотовой связью, но и подключать домашний интернет оператора, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Сериалы, телешоу, новинки и нестареющая классика — большой выбор видеоконтента, который станет доступен всем членам семьи в любое время суток.

«Лето — время отпусков и школьных каникул, а значит свободного времени, которое хочется провести интересно, например, за просмотром любимого кино или документальной научной программы, стало больше. Новая услуга позволяет сделать это, еще и на выгодных условиях. Расширенная линейка продуктов предполагает почти 45% сокращение суммарных затрат, которые жители края несут как на мобильную связь, так и на проводной интернет. Кроме того, пакетное приобретение упрощает клиенту управление расходами, ведь все услуги оплачиваются с одного счета», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Новая услуга появилась благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Ростелеком» в рамках FVNO-модели, реализуемой «МегаФоном».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи») — предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнеров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

«Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а «МегаФон» предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов. Компании выстроили работу так, что во всех точках взаимодействия клиента и провайдера, через кол-центр, в личном кабинете или другим способом, обратившийся получит максимальное качество сервиса.