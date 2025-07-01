«Купибилет»: запущена интерактивная карта достопримечательностей

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» добавил на сайт новую функцию – карту достопримечательностей, которая поможет заранее спланировать путешествие и выбрать интересные места в городе прибытия еще до покупки билетов. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Купибилет».

Теперь при выборе маршрута пользователи могут открыть карту и посмотреть, какие достопримечательности, музеи, парки, архитектурные памятники и культурные точки находятся в городе прилета, а также увидеть прогноз погоды. Для каждого объекта доступно краткое описание и указано его расположение, что позволяет составить туристический маршрут прямо во время бронирования.

Карта автоматически подстраивается под выбранный город и доступна как на сайте, так и в приложении, работает не только в онлайн, но и в офлайн-формате в мобильном приложении при предварительной установке области путешествия. В будущем не исключается добавление в карту построение маршрутов между городами (в том числе автомобильных), дополнение достопримечательностей: на карте появятся кафе и отели, а также будет реализована функция формирования личного маршрута и рейтинг от пользователей.

«Мы хотим, чтобы путешествие начиналось еще до покупки билета. Карта достопримечательностей позволяет заглянуть в город заранее, зарядиться на поездку, понять, чем он живет, и выбрать то, что действительно хочется увидеть. Это делает процесс планирования путешествия не только удобным, но и интересным, – сказали представители сервиса «Купибилет».