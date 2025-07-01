МТС Web Services запустила B2B-платформу с ИИ-агентами для управления данными

МТС сообщает о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services запустила платформу для работы с большими данными для крупного и среднего бизнеса – MWS Data. Она объединяет комплекс инструментов для хранения, обработки, визуализации, контроля качества и безопасности данных. Решение позволяет одновременно управлять данными, полученными в режиме реального времени, и историческими массивами. Использование платформы позволит компаниям сократить время обработки информации с дней до секунд, повысить точность прогнозных моделей, а также снизить расходы на хранение данных на 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

MWS Data нацелена на крупный и средний бизнес в разных отраслях экономики от промышленности до ритейла. Платформа объединяет преимущества хранилищ и озер данных в единую систему, позволяет хранить и обрабатывать любые типы данных: информацию о продажах и заказах, спросе на товары и логистику, сведения о платежах и предоставляемых услугах, состоянии оборудования. В результате компания из любого сегмента за счет управления данными в реальном времени сможет улучшить точность рекомендательных и предиктивных моделей для обслуживания, предсказания спроса, ценообразования, контроля инвентаря и так далее. Поверх MWS Data можно запустить инструменты для обучения и инференса.

Платформа оснащена множеством агентов искусственного интеллекта. Например, ИИ-агентом для автоматизации наполнения каталога данных. Он работает на базе MWS GPT - сервиса для внедрения любой LLM-модели в бизнес. Агент принимает метаданные и примеры таблиц, а затем с помощью технологии RAG подключается к документации и генерирует описание для каждой таблицы. Это сокращает время анализа до минут и, тем самым, позволяет существенно экономить ресурсы специалистов. Также в платформу встроен ИИ-агент для анализа данных по запросу от пользователя на естественном языке. Он преобразует текстовый запрос в SQL-код и готовит отчет с визуализацией. В результате все категории пользователей за несколько секунд получают доступ к сложной аналитике без привлечения разработчиков.

«Как и большинство наших коммерческих решений, MWS Data была разработана для нужд МТС. Как телеком-оператор компания исторически имеет крупнейшую в стране абонентскую базу, и трансформируясь в цифровую экосистему со множеством направлений, появилась необходимость в сервисе, который поможет всем компаниям получить дополнительный бизнес-эффект за счет использования точных и полных данных. В результате нам удалось создать качественное решение, которым уже несколько лет пользуются все ключевые продукты, начиная с рекламной платформы «МТС Маркетолог» и заканчивая онлайн-кинотеатром KION. MWS Data помогла увеличить точность рекомендаций более чем на 20%, а ежегодная экономия за счет отказа от устаревших решений составляет 1,5 млрд руб. Уверен, платформа поможет большому количеству компаний в разных отраслях экономики получить максимальную ценность для бизнеса от больших данных», – сказал генеральный директор МТС Web Services Павел Воронин.

Решение доступно как для развертывания на инфраструктуре заказчика, так и для использования в облаке.