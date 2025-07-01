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В AdRiver появилась новая модель атрибуции Шепли–Маркова

Система управления и аудита интернет-рекламы AdRiver представила новую модель атрибуции Шепли–Маркова. Она помогает рекламодателям, которые размещают кампании сразу на нескольких площадках, точнее оценивать вклад каждого рекламного канала в получение конверсий. Об этом CNews сообщили представители AdRiver.

Атрибуция Шепли основана на теории игр. Алгоритмы рассчитывают средний вклад каждого канала с учетом всех возможных комбинаций показов. Например, если бренд размещает рекламу в трех каналах, модель определяет ценность каждого, анализируя все варианты цепочек взаимодействия.

Атрибуция на основе целей Маркова моделирует путь пользователя как последовательность переходов между каналами. Этот подход позволяет оценивать вклад канала на основе вероятности конверсии. Также это дает возможность посчитать, как изменится результат кампании при удалении отдельного канала.

Отчет на основе новой модели атрибуции помогает снижать искажения данных и предоставляет более прозрачную оценку эффективности медиаканалов. Он доступен по заявке через клиентский сервис AdRiver и будет полезен всем рекламодателям, использующим несколько каналов для продвижения. Базовые отчеты остаются доступны в интерфейсе AdRiver.

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