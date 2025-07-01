В Санкт-Петербурге почти вдвое вырос спрос на ИИ-помощников для онлайн-встреч

МТС проанализировала использование платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк» в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2025 г. Весной петербуржцы почти в два раза чаще проводили деловые встречи онлайн, примерно на 80% вырос спрос на ИИ-инструменты во время созвонов и обучения. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санкт-Петербург традиционно демонстрирует высокую деловую активность, город вошел в тройку регионов-лидеров, где наиболее востребованы онлайн-встречи. Обошла его только Москва. На третьем месте расположился Татарстан.

По сравнению с началом 2025 г., с наступлением тепла петербуржцы провели на 82% больше онлайн-встреч и на 47% больше вебинаров (где несколько спикеров и большое число слушателей, такой формат часто используется для обучения).

В Санкт-Петербурге активно используют технологии искусственного интеллекта, весной этот тренд усилился, почти на 80% увеличилось применение цифровых помощников «МТС Линк» для онлайн-совещаний. Чаще всего жители используют размытие или замену фона, автоматическую расшифровку беседы, шумоподавление, подведение итогов встреч, сервис для тестов и опросов, маски и цифровые аватары. Самым «урожайным» на применение функций ИИ месяцем стал апрель.

«Санкт-Петербург — среди лидеров как по проведению онлайн-встреч, так и применению для совещаний инструментов на базе искусственного интеллекта. Большая востребованность связана с комфортом и значительной экономией времени. Привычные для команд бизнес-процессы становятся цифровыми, а, следовательно, более быстрыми и удобными. Решения «МТС Линк» помогают быстро организовать работу в команде, провести обучение в онлайн-формате, при этом цифровой ассистент возьмет на себя рутинные задачи: например, подготовку итогов совещания, обозначение ключевых тем обсуждений в чатах. Кроме того, платформа позволяет безопасно хранить и обрабатывать информацию, что немаловажно в условиях высоких требований к защите данных», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.